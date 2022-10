OM : Les probables titulaires marseillais face à Strasbourg avec Bamba Dieng?

Ce soir à 21h, l’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour le compte de la 13e journée de championnat. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après un excellent début de saison et 23 points pris sur 27 possible, l’OM a perdu trois matches de suite face à Ajaccio (1-2), au PSG (1-0) et Lens (0-1). Ce match face à Strasbourg est important même si Tudor est dans l’obligation de faire tourner avant une grosse série face à Tottenham, Lyon et Monaco. D’ailleurs Igor Tudor a confirmé vendredi en conférence de presse qu’il devrait bien y avoir plus ou moins 6 changements dans le onze. Sanchez, Harit, Veretout, Rongier ou encore Clauss devrait débuter cette rencontre sur le banc.

#Tudor : « Bamba est sérieux, il fait un bon travail, on évalue sa situation (pour débuter un match). on est a peu près sur ces chiffres (6 changements dans le onze) pour demain. » #Conf #OM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2022



Pau Lopez sera titulaire dans les buts sauf grosse surprise. En défense, Bailly est forfait, Gigot suspendu. Kolasinac et Balerdi sont disponibles et pourraient être alignés aux côtés de Mbemba.

Au milieu de terrain, Igor Tudor va faire quelques changements. Rongier ou Veretout pourrait laisser sa place à Gerson ou Guendouzi. Kaboré devrait remplacer Jonathan Clauss côté droit, alors que Nuno Tavares n’a pas vraiment de doublure. Devant, Under pourrait revenir dans le onze avec Payet et Luis Suarez ou Bamba Dieng.

Un onze remanié ?

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Kaboré Rongier Guendouzi (ou Gerson) Tavares

Under (ou Gerson) Payet

Dieng

OM : TUDOR, TROP TÊTU DANS SES CHOIX? SE RELANCER FACE A STRASBOURG AVANT « LE MATCH DE L’ANNEE » !