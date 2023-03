OM : Les probables titulaires marseillais face au FC Annecy !

Ce soir à 21h00, l’Olympique de Marseille va affronter le FC Annecy au Vélodrome dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. Voici le onze que pourrait aligner Igor Tudor.

Après la grosse claque 0-3 reçu face au PSG dimanche, l’OM doit se relever et cela passe par une qualification face au FC Annecy. En jeu, une place en demi-finale de Coupe de France !

Du temps de jeu pour Vitinha et Payet ?

Blanco sera-t-il préféré au Pau Lopez ? En défense, Mbemba va retrouver sa place de titulaire, il pourrait être aligné avec Bailly et Balerdi. Nuno Tavares pourrait laisser sa palce à Kaboré afi de faire souffler Kolasinac. A droite, Jonathan Clauss pourrait retrouver sa place de titulaire…

Au milieu, Guebdouzi et voire même Ounahi pourrait offrir un peu de repos au duo Rongier / Veretout. Plus haut sur le terrain, Tudor a l’embarras du choix. Ruslan Malinovskyi pourrait enchainer, accompagné de Payet suite à la suspension d’Under. Devant, Vitinha pourrait laisser souffler Sanchez…

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Guendouzi Veretout (ou Ounahi) Kaboré (ou Tavares)

Malinovskyi Payet

Vitinha

C’est un match très important, il ne faut pas sous-évaluer notre adversaire

« C’est un match très important, il ne faut pas sous-évaluer notre adversaire. Il faut faire très attention et être prêt à 100%. Il y a toujours un risque dans le football. Je crois en l’expérience de mes joueurs. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG. Dans le foot moderne, les détails sont de plus en plus importants. Ca dépend toujours des joueurs. Il faut réussir à enseigner les bons messages aux joueurs. On a quelqu’un qui aide les joueurs pour enlever du stress, améliorer le sommeil, enlever le téléphone etc… Certains vont jouer, d’autres pas, ça fait partie du sport. Ils sont quand même positifs. L’important est qu’ils soient prêts pour saisir l’opportunité. Ils travaillent tous très bien à l’entraînement. Under suspendu ? Ca va lui faire du bien de se reposer demain. Il est reparti très fort après la trêve, avec une autre mentalité. Je pense qu’être bien dans la tête est primordial. » Igor Tudor – Source : conférence de presse (28/02/23)