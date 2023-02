OM – Riolo pointe un gros soucis pour Tudor !

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’OGC Nice ce dimanche soir en match de clôture de la 22e journée de Ligue 1. Un gros coup dur pour les marseillais qui laissent le PSG s’échapper en tête du classement. Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de Dimitri Payet

C’est un véritable coup d’arrêt pour l’OM qui a chuté à domicile face à l’OGC Nice ce dimanche soir au vélodrome (1-3). Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la prestation de Dimitri Payet, titularisé pour cette rencontre mais sorti à la pause par Igor Tudor alors que le club marseillais était mené 0-2.

🗣️💬 @DanielRiolo : « Payet pose un véritable souci. Même si on se dit qu’il ne peut plus presser et mettre l’intensité, il lui reste au moins la qualité de passe mais en première période, il rate quasiment toutes ses passes » pic.twitter.com/dAo4yaGgZl — After Foot RMC (@AfterRMC) February 5, 2023

Même ça il ne l’a plus – Riolo

« Franchement Payet c’est un vrai souci. A la limite tu te dis il ne peut plus pressé, il n’a plus l’intensité dans le jeu, et ce soit il n’a même plus la qualité de passes , il rate quasiment tout. Même ça il ne l’a plus. On peut tourner en rond, parler de tactique mais il y a à un moment donné ce que font les hommes sur le terrain » Daniel Riolo – Source RMC Sport (05/02/2023)

