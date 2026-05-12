OM : les projections d’Opta pour la course à l’Europe en Ligue 1 !

Relancé après son succès au Havre, l’Olympique de Marseille reste pleinement engagé dans la bataille pour les places européennes. Selon les dernières projections d’Opta, plusieurs scénarios demeurent ouverts avant la fin de saison en Ligue 1, avec une lutte particulièrement serrée entre Marseille, Rennes et Lyon.

Le sprint final du championnat français continue de réserver plusieurs incertitudes derrière le duo de tête. Si le PSG est désormais assuré de terminer champion grâce à son avance confortable et à une différence de buts largement favorable, le RC Lens va retrouver la Ligue des Champions en qualité de dauphin, trois ans après sa dernière participation à la compétition européenne.

Derrière, la bataille pour les autres tickets continentaux reste particulièrement intense. Le LOSC apparaît en excellente position pour conserver sa troisième place. D’après les projections d’Opta, les Nordistes possèdent 77,83 % de chances de terminer sur le podium, contre seulement 3,47 % de probabilités de basculer en Ligue Europa.

L’OM encore en course pour une qualification européenne

Du côté de l’OM, la victoire obtenue sur la pelouse du Havre (1-0) a totalement relancé les ambitions européennes. Les hommes de Jean-Louis Gasset restent sous pression, mais les statistiques publiées par Opta confirment que le club marseillais conserve des perspectives concrètes pour la saison prochaine.

Les projections accordent à l’Olympique de Marseille 41,47 % de chances de disputer la Ligue Europa. La probabilité de voir les Marseillais évoluer en Ligue Conférence est encore plus élevée, avec 48,58 %. À l’inverse, près de 10 % des scénarios simulés verraient le club phocéen terminer hors des places européennes.

Dans le même temps, le Stade Rennais reste en embuscade. Les Bretons disposent de 39,66 % de chances de rejoindre la Ligue Europa, mais leurs espoirs de qualification en Ligue des Champions restent limités à 2,47 %.

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Lyon sous pression, Monaco décroché

La situation demeure également tendue pour l’Olympique Lyonnais. Longtemps revenu dans la course au podium, le club rhodanien ne maîtrise plus totalement son destin. Les projections d’Opta donnent à l’OL 64,90 % de chances de conserver sa quatrième place, mais seulement 19,70 % de terminer troisième. Un mauvais résultat pourrait même faire glisser les Lyonnais au cinquième rang.

Enfin, l’AS Monaco semble désormais décroché dans cette lutte européenne. Actuellement septièmes, les Monégasques n’ont pratiquement plus que la Ligue Conférence comme objectif réaliste dans cette fin de saison de Ligue 1 particulièrement disputée.