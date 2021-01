OM : Les raisons de la tension entre Payet et Thauvin !

RMC Sport nous explique ce vendredi les raisons de la tension entre Dimitri Payet et Florian Thauvin dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

En conférence de presse, André Villas-Boas a été questionné sur les tensions entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Ne souhaitant pas trop s’éterniser sur ce sujet, le coach portugais a tout de même fini son intervention en affirmant qu’ils n’iraient pas en vacances ensemble.

« Non, on a clarifié l’ambiance un peu après le match contre Nîmes, mais la dynamique de défaite n’aide pas beaucoup pour l’ambiance, mais non je pense pas, même si je ne pense pas qu’ils vont passer leurs vacances ensemble. Je veux que tous les deux aident l’OM à rejoindre les objectifs. Après ce n’est pas le premier vestiaire ou je passe ou des mecs ne peuvent pas se regarder. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (22/01/2021)

LES REPROCHES DE PAYET a THAUVIN

RMC Sport explique quelques heures après la conférence de presse les raisons de cette tension que les supporters ont remarqué depuis plusieurs matchs. Selon les informations de Florent Germain, après la rencontre face à Nîmes, une réunion de crise a été organisée où plusieurs joueurs ont pris la parole.

Payet aurait ciblé Thauvin, lui reprochant d’être individualiste et ne pensant qu’à ses statistiques, forçant le jeu à aller sur la droite… Le numéro 10 lui aurait également dit qu’il ne faisait pas assez de repli défensif. Thauvin n’aurait pas apprécié ses reproches, surtout que Payet « est loin d’être exemplaire. » Les tensions auraient été calmées par les autres joueurs, notamment par Steve Mandanda. La dispute se serait restée verbale mais aurait été « virulente » selon RMC.

VILLAS-BOAS, QUELQUE PEU RESPONSABLE…

Villas-Boas ne serait pas non plus étranger à ces tensions entre les deux hommes. Payet est mis sur le banc à cause de son comportement et en l’absence de Mandanda et du Réunionnais, c’est Thauvin qui a hérité du brassard de capitaine. Un geste qui n’a pas vraiment plu au numéro 10. Même chose pour ce « petit jeu » qui force celui qui rate deux penalties à donner sa place à un autre. Une concurrence qui n’a rien de sain et qui fragilise encore plus la relation entre Payet et Thauvin selon le vestiaire.