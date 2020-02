OM: Les regrets d’Albert Emon avec Pagis et Civelli

Extrait du dernier DFM de ce lundi. Albert Emon était sur notre plateau et a évoqué cette fameuse finale de Coupe de France perdue face à Sochaux…

En 2007, l’OM avait perdu la finale de la Coupe de France face à Sochaux aux tirs au but. Malgré une superbe équipe avec Cana, Cissé, Nasri ou encore Ribéry, les marseillais avait concédé le 2-2 avant de s’incliné dans la séance finale. Cissé avait inscrit un doublé. Albert Emon, coach de cet OM, revient sur ses regrets de ne pas avoir fait entrer Pagis et Civelli lors de cette finale.

j’avais un super effectif avec Cissé, Maoulida, Nasri, Ribéry — Emon

« Pagis, oui c’est un regret. C’était un très bon joueur mais j’avais un super effectif avec Cissé, Maoulida, Nasri, Ribéry. Pagis on le fait rentrer comme avant-centre ou on ne le fait pas rentrer. En plus il fallait faire sortir Cissé, et Cissé a marqué son penalty. J’ai le regret de Pagis pour les penaltys mais j’ai aussi le regret de ne pas avoir fait rentrer Civelli à 5 ou 6 minutes de la fin quand on mène au score. Je ne voulais pas jouer à trois dans l’axe mais c’est ce que l’aurais du faire. J’ai croisé Renato plusieurs fois depuis, et chaque fois que je le vois je me dis merde pourquoi je l’ai pas fait jouer. En plus Zubar ne devait pas jouer ce match, il était malade ou blessé et trois jours avant le match, il n’avait plus mal… » Albert Emon – source : FCMarseille

Benjamin Courmes est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles de Bono accompagné par notre invité de ce lundi, l'ancien joueur et coach Albert Emon.

