OM : Les révélations de Romain Molina sur le départ de De Zerbi

L’Olympique de Marseille a communiqué sur une séparation actée « d’un commun accord » avec Roberto De Zerbi, de nouveaux éléments viennent apporter un éclairage sur les coulisses de ce départ. Le journaliste Romain Molina avance une version qui place l’initiative du côté de l’entraîneur italien.

Selon les informations communiquées par le journaliste Romain Molina, le départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille ne serait pas uniquement le fruit d’une décision unilatérale du club.

Dans une déclaration relayée publiquement, Romain Molina affirme : « C’est de son propre chef que Roberto De Zerbi a initié son départ à l’OM. Les négociations ont été plutôt simples car il voulait surtout que son staff obtienne une compensation financière. »

Toujours selon le journaliste, les discussions entre les différentes parties auraient été fluides, la priorité de De Zerbi étant d’assurer une compensation pour les membres de son staff. Une précision qui alimente un peu plus le contexte entourant la fin de son aventure sur le banc marseillais.

