OM : Sergio Conceição aussi dans la short list ?

Le départ de Roberto De Zerbi à peine acté, l’Olympique de Marseille s’active déjà pour lui trouver un successeur. Selon les informations de FootMercato, plusieurs pistes sont étudiées par la direction olympienne, même si Habib Beye reste à ce stade le grand favori pour reprendre l’équipe première.

En parallèle, un autre nom circule avec insistance en interne : Sergio Conceição. Le technicien portugais de 51 ans plaît beaucoup aux décideurs marseillais, qui apprécient son profil, son tempérament et son expérience du très haut niveau. Ce n’est d’ailleurs pas une découverte pour l’OM. Conceição avait déjà été une piste prioritaire en juin 2024, avant que le club ne finalise finalement l’arrivée de De Zerbi.

Actuellement en poste à Al-Ittihad, Sergio Conceição réalise des performances solides en Arabie Saoudite. Il reste sur une démonstration en Ligue des champions asiatique face à Al-Gharafa (7-0) et affiche un bilan de 13 victoires, 4 nuls et 6 défaites en 23 matches toutes compétitions confondues. L’ancien entraîneur du FC Nantes dispose par ailleurs d’une clause libératoire estimée à 4,5 millions d’euros, un élément connu et identifié par les dirigeants marseillais.

À ce stade toutefois, aucun contact officiel n’a encore été établi entre l’OM et l’entourage de Sergio Conceição. Le club phocéen poursuit sa réflexion, partagé entre une solution interne et la tentation d’un profil plus expérimenté pour aborder la fin de saison et la suite du projet sportif.