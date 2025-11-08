Mercato : Les révélations (inattendues) de Thauvin sur les coulisses de son départ de l’OM

Florian Thauvin, aujourd’hui joueur du RC Lens, est revenu sur les conditions de son départ de l’Olympique de Marseille en 2021 dans une interview accordée à So Foot. L’ancien attaquant olympien, parti rejoindre les Tigres de Monterrey au Mexique, a livré des révélations détaillées sur les circonstances qui ont entouré cette décision, marquée par des incompréhensions et des regrets personnels.

Thauvin explique que son départ n’était pas initialement prévu. À l’automne 2020, il discutait d’une prolongation de contrat avec la direction marseillaise. En parallèle, plusieurs clubs européens s’étaient manifestés, dont le Milan AC, l’Atlético Madrid, Naples ou encore l’Olympique Lyonnais.

« Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer, et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait. On arrive au mois de février-mars et ça n’avance pas. J’ai alors des contacts avec l’Atlético, Naples, Juninho à Lyon que j’ai très gentiment remercié, ce n’était pas réalisable pour moi vis-à-vis de Marseille. Et puis vient le Mexique. Parallèlement, Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après je n’avais toujours pas reçu les contrats. »

Selon lui, ce flou contractuel a accéléré son départ vers le Mexique.

Des tensions liées à une blessure

Florian Thauvin évoque également la saison précédente, marquée par une blessure à la cheville qui a dégradé sa relation avec le club.

Durant sa convalescence, l’international français a dû financer de sa poche un kinésithérapeute et s’entraîner en dehors des installations du club. Cet épisode aurait été un tournant décisif dans son envie de tourner la page.

Un mensonge à Longoria et des regrets

Thauvin raconte ensuite une scène marquante survenue peu avant son départ.

« Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking, qui me dit “c’est bon, on est d’accord et tout?”, et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec Tigres, et que je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant, j’ai appelé ma mère et je lui ai dit: ‘Maman, j’ai fait une bêtise, j’ai donné ma parole alors que je n’aurais pas dû.’ J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites. »

L’ancien Marseillais dit regretter cette réaction impulsive et affirme s’en être voulu de ne pas avoir été transparent avec Pablo Longoria.

« Je ne sais pas, est-ce que c’est l’effet de surprise? Ce n’était pas prévu, ça s’est passé très vite. Ou par timidité? Ou bien j’ai paniqué? […] Je n’ai pas osé lui dire non, voilà. Je m’en suis énormément voulu parce que Pablo Longoria ne méritait pas ça, c’est lui qui a payé les pots cassés de la mauvaise gestion d’Eyraud. Quand je l’ai recroisé, je me suis excusé. »

