OM : les révélations sur les coulisses du « ritiro » extrême de Roberto De Zerbi à Rome !

L’ancien ailier de l’Olympique de Marseille, Jonathan Rowe, a livré un témoignage marquant sur le stage commando organisé par Roberto De Zerbi au printemps 2025. Dans une interview accordée à The Athletic, le joueur anglais est revenu sur les méthodes très particulières utilisées par l’entraîneur italien après la défaite de l’OM à Reims.

Après la lourde défaite de l’OM sur la pelouse de Reims le 29 mars 2025 (3-1), Roberto De Zerbi avait décidé de sortir son groupe du contexte marseillais afin de relancer une équipe alors en difficulté dans la course à la Ligue des champions. Avec l’accord de la direction olympienne, le technicien italien avait organisé un « ritiro » dans la région de Rome, une méthode inspirée du football italien consistant à mettre un groupe au vert pour renforcer la cohésion et la concentration.

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Jonathan Rowe raconte des méthodes radicales

Dans son entretien accordé à The Athletic, Jonathan Rowe a décrit des séances particulièrement éprouvantes organisées par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. « Je n’avais jamais fait ça avant. Je ne savais même pas que c’était autorisé au football. On allait au milieu de nulle part, dans les bois, dans le froid. On se réveillait à 4 heures du matin. On allait courir ou on marchait dans les bois ».

L’ancien ailier de l’OM poursuit ensuite avec une description encore plus étonnante du quotidien imposé par De Zerbi durant ce séjour italien. « Ensuite, on faisait des pompes, un petit circuit d’entraînement du tronc à la lumière des lampes de poche dans le noir complet, puis une autre marche. Puis, on faisait des sprints en côte. Tu sais, les feux d’artifice, les pyrotechniques ; peu importe comment tu appelles ce que les supporters utilisent dans les stades. Il en ouvrait un et se mettait à marcher comme si on était des Vikings ».

Un stage finalement bénéfique pour l’OM

Si les méthodes racontées par Jonathan Rowe peuvent surprendre, ce stage organisé par Roberto De Zerbi avait finalement porté ses fruits sur le plan sportif. Après cette parenthèse italienne, l’Olympique de Marseille était parvenu à redresser sa dynamique pour sécuriser la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Très apprécié pour son approche tactique et son intensité émotionnelle, Roberto De Zerbi a néanmoins souvent été décrit comme un entraîneur au management exigeant. Le témoignage de Jonathan Rowe illustre une nouvelle fois l’implication totale du technicien italien dans sa volonté de maintenir son groupe sous pression lors du sprint final de la saison 2024-2025.