OM : les South Winners lancent un appel aux marseillais pour dimanche !

À quelques jours du second tour des élections municipales à Marseille, les South Winners, l’un des groupes de supporters les plus influents de l’Olympique de Marseille, ont publié un communiqué engagé. Leur message est clair : appeler à la mobilisation dans les urnes pour « faire barrage » au Rassemblement national.

Dans leur prise de parole, les South Winners s’adressent à la fois aux supporters du club et à l’ensemble des électeurs marseillais.

« Avant de venir au stade, on vote ! »

Le groupe, dirigé par Rachid Zeroual, insiste sur l’importance de la participation citoyenne dans un contexte politique jugé décisif pour l’avenir de la ville.

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Un message contre le RN

Dans leur communiqué, les supporters marseillais mettent en avant leur vision de la ville et leur attachement à ses valeurs.

« Marseille, terre d’accueil, voit le vivre-ensemble exister chaque jour dans ses rues. Le mélange des cultures, des religions et des classes sociales ne doit pas être remis en question dans la cité phocéenne. Le projet du RN n’est ni adapté, ni orienté, et ne peut correspondre aux Marseillais. Nous ne pouvons pas accepter une politique de tri sélectif pour notre ville. »

Dimanche, le maire sortant Benoît Payan, arrivé en tête au premier tour, sera opposé à Franck Allisio (RN) et à Martine Vassal. Le candidat de La France insoumise, Sébastien Delogu, s’est retiré pour faire barrage à l’extrême droite.