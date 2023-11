L’Olympique de Marseille a été très actif durant le mercato estival avec pas moins de treize recrue. Pablo Longoria s’est intéressé à de nombreux profils, dont celui d’un international espoir français.

À la recherche de renforts défensifs lors du dernier mercato estival, l’OM s’est notamment intéressé au profil de Sasha Boey. Le joueur de 23 ans a confirmé avoir reçu une offre de la part du club phocéen, mais la transaction n’a pas été conclue.

Arrivé à Galatasaray en 2021 en provenance du Stade Rennais, l’espoir français performe avec le club turc dans lequel il a déjà disputé 73 matchs toutes compétitions confondues.

L’OM a transmis une offre pour Sasha Boey

Dans un entretien accordé au média Le Carré , le défenseur a confirmé avoir reçu une offre de la part de l’OM. « Les nouvelles de Marseille étaient vraies. Je ne sais pas ce qui s’est passé après, mais Marseille avait une offre », a-t-il confié.

🗣️ Sacha Boey 🇫🇷 : « L’OM s’est intéressé à moi. Après, je ne peux pas te dire comment ni pourquoi, mais il y a eu des trucs avec Marseille » 🗞️ Le Média Carré#TeamOM pic.twitter.com/YvwxtvNhhe — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) November 11, 2023