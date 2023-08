OM : Les supporters expliquent la raison de l’accueil XXL pour Ndiaye !

L’Olympique de Marseille n’a pas encore officialisé l’arrivée d’Iliman Ndiaye mais le Sénégalais a reçu un accueil d’envergure à l’aéroport. Les supporters expliquent la raison de cette folle soirée !

Ces derniers mercatos, seul Alexis Sanchez a été accueilli comme une énorme star à l’aéroport. L’international chilien est arrivé avec un CV long comme le bras et des références au plus haut niveau avec Barcelone ou encore Arsenal. Pour les Marseillais, c’était tout naturel de lui offrir un accueil digne de ce nom.

Il bande pour l’OM comme nous

Cependant, pour Iliman Ndiaye, un joueur de 23 ans qui évoluait jusqu’alors en deuxième division anglaise, on peut se poser la question des raisons qui ont poussé les supporters à l’accueillir de cette façon ! Hamza Baggour, membre des South Winners, l’a expliqué pour L’Equipe !

« Ce n’est pas dans notre habitude de venir attendre les recrues à l’aéroport, mais quand on voit que le joueur le mérite, qu’il s’est battu pour venir chez nous, alors on décide d’y aller, explique le capo des SW. Ndiaye, il a joué au club en jeunes, il bande pour l’OM comme nous. C’est le conte de fées au masculin. Ndiaye, c’est aussi l’Afrique, le Sénégal, la diversité, c’est ce qui représente Marseille. Il fallait aller à Marignane pour l’accueillir ! »

Hamza Baggour, membre des Winners : « Ce n’est pas dans notre habitude de venir attendre les recrues à l’aéroport, mais quand on voit que le joueur le mérite, qu’il s’est battu pour venir chez nous, alors on décide d’y aller.

Acherchour livre les dessous du transfert de Ndiaye !

« C’est le meilleur joueur de Championship avec Joao Pedro (attaquant de Watford, brésilien, NDLR), il a eu des stats incroyables l’an dernier. Il a fait huitième de finale de Coupe du Monde avec le Sénégal en incorporant cette équipe. C’est lui qui a changé le visage de cette équipe qui était un peu amorphe au début de la compétition offensivement. C’est un jeune joueur, rappelle Walid Acherchour au micro de RMC. On a souvent dit que Marseille prenait des joueurs un peu vieillissant, dans la force de l’âge, qui avaient besoin d’un rebond… C’est ce qu’ils ont fait sur certains cas sur les dernières années. Là je trouve que c’est intéressant de pouvoir chiper à un club de Premier League ce type de joueur. J’ai eu deux / trois infos là dessus. Longoria et Ribalta avaient les faveurs du joueur, ensuite Sheffield a fait beaucoup pour que Ndiaye reste en lui proposant les clés du camion l’an prochain en Premier League. Il se disait qu’il allait faire une dernière année de contrat avec Sheffield. Sa femme avait une attache là-bas, elle venait d’accoucher. Ribalta et Longoria n’ont rien lâché, Marcelino aussi. Avec un discours basé sur le jeu et le football. En lui parlant de ses attaches avec l’OM. Avec notamment cette vidéo qui est assez incroyable à regarder. Ça montre que Marseille a une force de persuasion. «