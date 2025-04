OM : les tensions entre De Zerbi et Benatia

Alors que la fin de saison approche, l’ambiance en interne à l’Olympique de Marseille est de plus en plus électrique. D’après L’Équipe, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi se sont accrochés sur plusieurs dossiers sensibles ces dernières semaines.

Le traitement réservé à Mason Greenwood et Luis Henrique a été une première source de tension entre le directeur sportif et l’entraîneur. Les choix sportifs et la communication autour des deux joueurs n’ont pas fait l’unanimité en interne.

Le nombre de jours de repos accordés aux joueurs est également au cœur des débats. Roberto De Zerbi, soucieux de ménager son groupe, aurait parfois accordé plus de liberté que souhaité par Mehdi Benatia, partisan d’une gestion plus rigoureuse. Le mercato d’hiver n’a pas non plus aidé à apaiser les relations. De Zerbi aurait exprimé sa frustration concernant le recrutement hivernal, estimant que son équipe n’avait pas été suffisamment renforcée pour viser ses ambitions.

Une fin de saison sous haute tension

Enfin, la question des fuites dans les médias est venue envenimer la situation. Benatia, agacé, soupçonne la présence de “taupes” au sein du club et ce sujet aurait donné lieu à de vives discussions entre les deux hommes. Si officiellement tout le monde reste uni, ces tensions pourraient peser lourd dans la course finale à la Ligue des Champions. L’OM devra rapidement recoller les morceaux pour éviter une fin de saison chaotique. Il faut espérer que la mise au vert à Rome aura permis de ressouder les liens.