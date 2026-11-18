Un nouveau livre consacré à l’OM et à son stade sort ce mardi 17 novembre. Intitulé « Les visages du Vélodrome », l’ouvrage rassemble 40 portraits issus d’un projet vidéo lancé par deux supporters marseillais.

Voir sur YouTube

Comme le rapporte La Provence, Grégory Martin-Aude et Christophe Fernandez racontent depuis 2022 le lien entre les Marseillais, l’Olympique de Marseille et le stade↗ Vélodrome. Leur projet, baptisé « Portrait d’hOMmes », s’est d’abord développé sous la forme d’interviews publiées sur YouTube avant de prendre une nouvelle dimension avec la création de ce livre. Le projet a ensuite rejoint celui de Yelpa Tribune Marseille, un collectif réunissant des photographes amateurs et professionnels. Après quatre années de travail, cette collaboration donne naissance à un ouvrage qui associe textes, photographies du stade et de ses tribunes, ainsi que des QR codes permettant d’accéder aux interviews vidéo originales.

Quarante portraits liés à l’histoire de l’OM

« Les visages du Vélodrome↗ » propose 40 portraits de profils variés. Des supporters, journalistes, joueurs, dirigeants et historiens y racontent chacun leur rapport à l’enceinte marseillaise et au club olympien, avec des témoignages complétés par les clichés de Yelpa Tribune Marseille. La soirée de lancement s’est tenue lundi soir au Chicoulon, dans le 6e arrondissement de Marseille. Plusieurs personnalités présentes dans les pages du livre ont participé à l’événement, parmi lesquelles Gérard Gili, Jean-Pierre Bernès, Alain Soultanian, Michel Chatron, Guy Cazadamont, Julien Vinh et Emilie Peretti.

Un ouvrage disponible dès le 17 novembre

Grégory Martin-Aude, auteur du livre, a présenté cette publication comme l’aboutissement d’un projet consacré aux récits autour du Vélodrome↗. Il a également résumé le principe de l’ouvrage par une formule qui associe les différents supports utilisés depuis le lancement de « Portrait d’hOMmes » :

« On peut le lire, le regarder et l’écouter. »

Publié aux éditions Scotty, « Les visages du Vélodrome » compte 268 pages et est vendu au prix de 23 euros. Le livre est disponible à partir de ce mardi 17 novembre.