OM : Paixao et Harit touchés, le Vélodrome gronde et Genesio ferme la porte à une démission… Les 3 infos de ce lundi

Au lendemain de la défaite de l’OM face au PSG (1-2), l’actualité marseillaise reste très chargée. Les premières nouvelles sont tombées concernant Igor Paixao et Amine Harit, tandis que le Vélodrome a une nouvelle fois ciblé Frank McCourt et Stéphane Richard. Bruno Genesio, lui, a répondu aux rumeurs sur son avenir.

Paixao touché à la cheville, Harit rassurant

La soirée face au PSG a aussi laissé des traces sur le plan physique. Igor Paixao a dû quitter ses partenaires dès la première période après environ une demi-heure de jeu.

Bruno Genesio a évoqué après la rencontre une possible torsion de la cheville, tout en restant très prudent sur la nature exacte de la blessure. Des examens doivent permettre d’en savoir davantage. En revanche, les nouvelles sont plus rassurantes concernant Amine Harit, qui souffrait simplement de crampes. (OM)

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Le Vélodrome prévient McCourt et Richard

La contestation contre la direction a encore pris de l’ampleur dimanche soir. Plusieurs banderoles ont été déployées dans les tribunes, dont :

« 2016 : CHAMPIONS PROJECT. 2026 : LIGUE 2 PROJECT ? »

Puis, plus tard dans la rencontre :

« L’OM est immortel avec ses 127 ans d’histoire et de passion. Richard/McCourt : nous ne laisserons pas notre club mourir entre vos mains. »

D’autres messages, comme « McCourt GAME OVER » ou « McCourt OUT », ont également été aperçus. La colère monte alors que l’OM reste sur cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. (OM)

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Genesio : « Il n’y a pas d’idée de démissionner »

Interrogé sur son avenir après la défaite contre Paris, Bruno Genesio a été clair sur un point : il n’envisage pas de quitter son poste à ce stade.

« Il n’y a pas d’idée de démissionner. »

L’entraîneur marseillais a toutefois annoncé qu’il comptait rapidement échanger avec ses dirigeants.

« Je vais discuter avec mes dirigeants parce que ce n’est pas normal que l’OM soit dans cette situation. »

Genesio veut donc faire un point avec sa direction, son staff et ses joueurs après un début de saison devenu particulièrement préoccupant. (OM)

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L’OM arrive donc à la trêve internationale avec beaucoup d’incertitudes : une équipe en crise de résultats, une contestation qui monte dans les tribunes et un entraîneur qui veut désormais obtenir des réponses en interne.