OM – Letexier : L’incompréhension de Daniel Riolo….

Arbitre avec de nombreuses polémiques en Ligue 1, François Letexier a été élu cette semaine meilleur arbitre du monde par l’l’IFFHS. Daniel Riolo ne comprend pas cette décision.

L’Olympique de Marseille a subi l’incompétence de François Letexier en Ligue 1 tout comme d’autres clubs de Ligue 1. Pourtant, c’est lui qui a été choisi par IFFHS pour être récompensé comme l’arbitre de l’année 2024. Daniel Riolo ne comprend pas ce choix.

« Ah ok … ok c’est bien. Bravo, ok ok … sinon à part ça ? Bah rien. Non mais c’est bien pour lui. C’est Noël tout ça … meilleur of the world donc ? Ok ok. Et sinon ? Bah rien », a publié ironiquement l’éditorialiste de RMC sur son compte X anciennement Twitter.

Ah ok … ok c’est bien. Bravo, ok ok … sinon à part ça ? Bah rien. Non mais c’est bien pour lui. C’est Noël tout ça … meilleur of the world donc ? Ok ok. Et sinon ? Bah rien. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 26, 2024

Nouveau scandale, Letexier récompensé mondialement…

Cette semaine, l’IFFHS a décerné le prix du meilleur arbitre du monde. A la surprise générale et encore plus en Ligue 1 où il a de nombreuses polémiques à son actif, c’est François Letexier qui a reçu le prix. Forcément, sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais ont manifesté leur mécontentement.

🚨 OFFICIEL ! François Letexier 🇫🇷 a été élu 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 par l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), pic.twitter.com/2Wujb3NiJK — Actu Foot (@ActuFoot_) December 25, 2024

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo est revenu sur les décisions arbitrales prises par M. Letexier lors des matchs OM – PSG et ASM – PSG, soulignant une incohérence qui, selon lui, n’a pas de justification. Il a d’abord exprimé son aversion pour les cartons rouges, déclarant : « Je suis anti-carton rouge, je déteste les cartons rouges, j’aimerais que ce soit réservé à des cas extraordinaires. » Selon lui, ces sanctions sont souvent trop sévères et peuvent dénaturer l’essence même du match, surtout quand elles interviennent trop tôt dans une rencontre.

27/10/2024 : OM-PSG

Arbitre : François Letexier

Rouge pour Harit 18/12/2024 : Monaco-PSG

Arbitre : François Letexier

Aucun carton pour Singo Maintenant on exige des explications de l’arbitrage français !!!

Letexier ne doit plus jamais arbitrer en L1 🤬 pic.twitter.com/6Hqb6CGDRv — Marco  (@MarcCDC) December 18, 2024



Concernant le match OM – PSG, où Amine Harit a été expulsé, Riolo a mis en lumière un point crucial : « Je n’aime pas, surtout quand ça vient en début de match, ça flingue un match, ça dénature le match. » Pour l’analyste, l’arbitre a pris une décision qui a affecté le déroulement de la rencontre. Toutefois, ce qui l’a particulièrement interpellé, c’est l’absence de sanction similaire lors du ASM – PSG, où Singo, auteur d’une faute bien plus violente sur Donnarumma, n’a pas été expuls

Harit expulsé, Singo non !

Riolo a poursuivi en expliquant que si un joueur victime d’une faute devait quitter le terrain parce qu’il était blessé et incapable de continuer, cela devait être un indicateur majeur que la faute méritait une sanction plus sévère : « si le gars sur qui tu as fait faute quitte le terrain parce qu’il est amoché et ne peut pas continuer, ça doit être un indice majeur que tu ne dois plus être sur le terrain et qu’il y a carton rouge. » Il a donc mis en cause une forme d’incohérence dans la manière dont l’arbitre a géré ces deux situations similaires.

Pour Riolo, cette différence de traitement met en lumière des décisions arbitrales difficiles à comprendre et qui, selon lui, nuisent à l’équité des compétitions.