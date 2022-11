OM: Letexier, une (nouvelle) polémique justifiée !

L’OM s’est logiquement imposé 1-0 face à Lyon ce dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Malgré cette victoire, le match a encore été entaché d’erreurs d’arbitrage de François Letexier, une situation récurrente lors des gros matches du club olympien.

La polémique sera moindre car les erreurs de Monsieur Letexier n’ont pas eu de conséquences sur le résultat final, mais encore une fois l’OM a été mal arbitré dans un gros match. Après le match face au PSG, ou ce même arbitre était à la VAR, l’OM peut se sentir lésé.

Lors de cette rencontre, ce dernier n’a pas été aidé par la VAR car il a oublié un penalty fragrant suite à un tacle de Tagliafico qui touche la jambe d’appuie de Sanchez avant de prendre le ballon. De plus, il a aussi refusé un but à Sanchez pour une faute imaginaire de l’attaquant chilien. Enfin, plusieurs grosses fautes lyonnaises n’ont pas été sanctionnées alors qu’elles méritées au moins un carton jaune. Cela fait beaucoup sur un seul match.

#OMOL : on ne peut pas en vouloir à Frappart de ne pas avoir alerté Letexier sur le pénalty oublié en première période, étant donné les 4 situations de cartons rouges qu’elle a laissé passer aussi 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jkHwsa6ByB — Pénalty pour Lyon (@peno_ol) November 6, 2022

Tagliafico touche le ballon ok mais juste avant il percute juste les jambes de Sanchez !! — Johan (@jomicoud) November 6, 2022



Sur le plateau de Débat Foot Marseille jeudi dernier le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire avait donné son sentiment sur la désignation de cet arbitre pour le match OM – Lyon.

« Là où dans cette désignation pour moi il y a un problème, c’est que tu relances Letexier qui était dans une tempête incroyable il y a dix jours suite à Nice-Nantes. Il a eu un match compliqué, il a été ciblé par beaucoup d’attaques et il a même été jusqu’à s’expliquer dans L’Equipe, c’est rare pour un arbitre, et tu le met sur un Olympico ? Tu le met sur le match le plus sulfureux, je trouve pas ça très malin de la part de la DTA, psychologiquement, de mettre Letexier sur ce match-là. A la limite, j’aurai préféré Turpin ou Frappart… » Mathieu Grégoire – Débat Foot Marseille – 03/11/2022