OM – Payet : « J’aurai pété les plombs »

Au cours d’un entretien accordé à Prime Video l’attaquant de l’OM Dimitri Payet a évoqué son parcours de joueur professionnel. Il estime avoir beaucoup changé et avoir une bien meilleur mentalité aujourd’hui qu’au début de sa carrière.

Après une saison particulièrement réussi sous les ordre de Sampaoli, Dimitri Payet se retrouve remplaçant cette saison avec Igor Tudor. A 35 ans le meneur de jeu olympien prends les choses avec une certaine philosophie. Au cours d’un entretien accordé à Prime Video il explique qu’il n’aurait pas vraiment réagit pareil au début de sa carrière face à un tel déclassement…

« Ma plus grande réussite ? L’homme que je suis devenu. Il y a le côté football, mais aussi aussi ce que j’ai construit en dehors, notamment ma vie de famille. Le fait d’avoir été décoré il n’y a pas longtemps, je revois mon parcours de jeune gamin né à la réunion, je me dis c’est beau ce que tu as fais au de la du foot. Qu’est ce que je changerai ? J’aurai aimé prendre les choses comme je les prend maintenant mais à 20 ans. Si tu m ‘avais dis à l’époque que je ne jouerai pas certains matchs, que je ne rentrerai même pas en cours de jeu j’aurai pété les plombs il y a encore quelques années. Aujourd’hui je me dis si tu ne rentres pas c’est qu’on peut faire sans toi, donc travailles ! » Dimitri Payet – Source : Prime Video (03/11/2022)