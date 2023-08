OM-Leverkusen: Jonatan MacHardy détruit Pau Lopez

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-2 face au Bayer Leverkusen pour son dernier match de préparation ce mercredi. Malgré une domination globale de la rencontre, les Allemands ont été solides et réalistes, en inscrivant deux buts sur corner où Pau Lopez n’est pas exempt de tout reproche.

Dominateur sur l’ensemble du match, l’OM a été plombé par deux erreurs de Pau Lopez sur corner en première période. Sur le premier, il rate sa sortie, se gêne avec Kondogbia et Jonathan Tah en profite pour marquer de la tête dans le but vide (0-1, 14e). Quelques minutes plus tard, l’espagnol se fait surprendre au premier poteau et boxe dans ses cages un corner direct tiré par Amiri (0-2, 40e). Deux buts très évitables qui ont montré la fébrilité du dernier rempart marseillais dans cet exercice. Le portier olympien n’a disputé qu’une mi-temps, remplacé à la pause par Ruben Blanco.

« Je pense que Marseille mérite mieux »

🔵⚪ Pau Lopez a fait deux grosses erreurs face au Bayer Leverkusen. 🎙️ @Jonatan_M13 : « Il a des qualités, mais pas celles pour être le gardien titulaire de l’OM. » pic.twitter.com/xqAhJToFMj — After Foot RMC (@AfterRMC) August 2, 2023

Dans l’After Foot d’RMC, Jonatan MacHardy estime « qu’au vu de l’équipe que Marseille est entrain de construire, les olympiens mériteraient mieux qu’un gardien aussi passif ». Le chroniqueur reconnaît « des qualités » à Pau Lopez mais « pas celles pour être le gardien titulaire de l’OM ». « Il a des lacunes dans les sorties aériennes, il est incapable d’inculquer de la confiance à ses défenseurs » a souligné le consultant RMC Sport. « Il subit les événements sur les matchs. Par exemple, l’année sous Sampaoli après le match au Parc des Princes face au PSG, il y a une série de 3-4 matchs où l’on a l’impression que cela fait 1 tir cadré 1 but » a-t-il ajouté.