Amine Gouiri a manqué le but du break face au Levski Sofia en tentant une panenka sur penalty. L’attaquant de l’OM avait pourtant ouvert le score quelques minutes auparavant, et Marseille s’est finalement imposé 1-0 au Vélodrome.

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Selon RMC Sport, l’action s’est produite à la 51e minute de cette rencontre de la 5e journée de Ligue Europa↗. Keyliane Abdallah venait d’obtenir un penalty après avoir été accroché par le latéral gauche bulgare Alex Centelles, offrant à Amine Gouiri une nouvelle occasion de marquer. L’international algérien avait déjà transformé un premier penalty à la 28e minute grâce à un contre-pied. Pour cette deuxième tentative, il a choisi une panenka, mais le ballon est arrivé directement dans les gants de Svetoslav Vutsov. Le gardien du Levski Sofia, légèrement parti sur sa gauche, a eu le temps de se remettre sur ses appuis pour le capter tranquillement.

Faut espérer que l’OM gagne ce match… https://t.co/VrsTFznv3i — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 26, 2026↗

Gouiri remplacé après son penalty manqué

Auteur de son dixième but de la saison, toutes compétitions confondues, Amine Gouiri↗ a été remplacé par Neal Maupay à la 63e minute. Ce changement est intervenu une dizaine de minutes après son penalty manqué, sans qu’un lien avec cette action ne soit établi. Cette occasion ratée n’a pas empêché l’OM de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Après trois défaites lors des trois premières journées de Ligue Europa, les Marseillais ont enchaîné une deuxième victoire dans la compétition, après leur succès obtenu sur la pelouse du Bayer Leverkusen il y a trois semaines.

L’OM poursuit sa remontée en Ligue Europa

Grâce à cette victoire contre le club bulgare, Marseille a confirmé sa remontée au classement de la Ligue Europa. Le seul but inscrit par Gouiri sur penalty à la 28e minute a finalement suffi aux joueurs de Bruno Genesio↗ pour prendre les trois points au Vélodrome.