L’OM aurait perçu seulement 450 000 euros lors du premier versement des revenus distribués par l’UEFA pour les compétitions européennes. Un montant très inférieur à ceux touchés par le PSG et le RC Lens, engagés en Ligue des champions.

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Au début de la saison 2026-2027, l’Olympique de Marseille avait envisagé de déclarer forfait pour la Ligue Europa afin de limiter les conséquences de ses difficultés financières. Cette option a finalement été abandonnée, les sanctions↗ liées à un forfait pouvant coûter davantage au club que sa participation à la compétition.

Un premier versement de 450 000 euros pour l’OM

Engagé en Ligue Europa, l’OM a connu un début de campagne européenne compliqué avant d’améliorer sa situation avec une victoire contre le Bayer Leverkusen. Malgré ce succès, le premier versement attribué par l’UEFA resterait limité à 450 000 euros. Ce montant intervient alors que le club marseillais doit prochainement se présenter devant la DNCG↗. La situation financière actuelle explique la poursuite d’une politique de réduction des dépenses, alors que l’OM n’a déjà pas recruté lors du mercato estival. Le texte source évoque également l’hypothèse d’une absence de recrue durant l’hiver, sans la présenter comme une décision officialisée.

Le PSG et Lens nettement mieux rémunérés

La différence avec les clubs engagés en Ligue des champions est importante. Le Paris Saint-Germain, présenté comme le club qui gagne tout dans la compétition, aurait déjà touché 8,5 millions d’euros grâce aux premiers versements de l’UEFA. Le RC Lens aurait, de son côté, perçu 2,1 millions d’euros. Ces montants illustrent l’écart financier entre les deux compétitions, alors que l’OM doit composer avec les revenus plus limités de la Ligue Europa et les contraintes liées à son passage devant la DNCG↗.