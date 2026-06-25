Stade Vélodrome : un pilier touristique, culturel et économique de Marseille

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître
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Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.
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Classé parmi les lieux majeurs de Marseille, le Stade Vélodrome représente une réelle aide financière et touristique pour la ville, notamment grâce à sa forte fréquentation lors des matchs et événements. Le stade attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, confirmant son rôle central dans le rayonnement local et international.
Un stade emblématique au rayonnement européen
Inauguré en 1937 , puis profondément modernisé en 2014 à l’occasion de l’Euro 2016, le Stade Vélodrome est aujourd’hui l’un des plus grands stades de France avec plus de 67 000 places. Domicile de l’Olympique de Marseille depuis son ouverture, il incarne la ferveur sportive de toute une ville.
Chaque saison, le stade affiche une affluence exceptionnelle, avec plus de 63 000 spectateurs de moyenne, plaçant Marseille parmi les meilleures affluences d’Europe. Cette popularité et l’ambiance unique créée par les supporters en font une référence sur la scène internationale.
Les tribunes animées, les tifos et la ferveur du public contribuent à faire du Vélodrome un véritable symbole culturel et populaire reconnu bien au-delà de la France.
Un lieu de vie multifonction au cœur de Marseille
Au-delà du football, le Stade Vélodrome accueille de nombreux événements : concerts, matchs de rugby ou compétitions internationales. Cette diversité confirme son statut d’équipement multifonction majeur.
Le stade propose également des visites touristiques, permettant d’accéder aux coulisses (vestiaires, bord de pelouse, espaces VIP…), une activité devenue incontournable pour les visiteurs.
Cette ouverture à différents publics renforce son intégration dans la vie locale et en fait un lieu de rencontre entre sport, culture et divertissement.
Un moteur économique majeur et durable
Le Vélodrome constitue un levier économique important pour Marseille. Les événements qu’il accueille génèrent d’importantes retombées pour les commerces, hôtels et restaurants de la ville. À titre d’exemple, près de 2,5 millions de personnes ont fréquenté l’enceinte en une année en incluant événements et concerts.
En parallèle, la forte affluence (plus de 1,5 million de spectateurs sur une saison sportive) illustre son impact direct sur l’économie locale et son attractivité.
Le stade contribue aussi au rayonnement international de Marseille grâce à la médiatisation des matchs et grands événements, ce qui renforce l’image de la ville à l’échelle européenne et mondiale.
Monument sportif, haut lieu culturel et acteur économique majeur, le Stade Vélodrome dépasse aujourd’hui sa fonction initiale pour devenir l’un des symboles les plus forts de Marseille.
Entre modernisations successives, diversification des événements et affluence record, son rôle ne cesse de se renforcer, laissant entrevoir un avenir encore plus ambitieux pour ce stade emblématique.
Paul Laffisse