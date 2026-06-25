Stade Vélodrome : un pilier touristique, culturel et économique de Marseille

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Classé parmi les lieux majeurs de Marseille, le Stade Vélodrome représente une réelle aide financière et touristique pour la ville, notamment grâce à sa forte fréquentation lors des matchs et événements. Le stade attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, confirmant son rôle central dans le rayonnement local et international. Un stade emblématique au rayonnement européen Inauguré en 1937 , puis profondément modernisé en 2014 à l’occasion de l’Euro 2016, le Stade Vélodrome est aujourd’hui l’un des plus grands stades de France avec plus de 67 000 places. Domicile de l’Olympique de Marseille depuis son ouverture, il incarne la ferveur sportive de toute une ville. Chaque saison, le stade affiche une affluence exceptionnelle, avec plus de 63 000 spectateurs de moyenne, plaçant Marseille parmi les meilleures affluences d’Europe. Cette popularité et l’ambiance unique créée par les supporters en font une référence sur la scène internationale. Les tribunes animées, les tifos et la ferveur du public contribuent à faire du Vélodrome un véritable symbole culturel et populaire reconnu bien au-delà de la France.