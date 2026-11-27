Malgré la victoire de l’OM contre le Levski Sofia (1-0), la soirée a été marquée par de graves violences entre supporters au Vélodrome. L’UEFA doit ouvrir une procédure disciplinaire visant les deux clubs, alors que onze supporters bulgares ont été blessés.

Voir sur YouTube

Selon RMC Sport↗, les incidents ont éclaté une dizaine de minutes avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue Europa. Plusieurs dizaines de supporters marseillais et bulgares ont été impliqués, avec des jets de projectiles et de fumigènes entre les deux camps, avant un retour au calme. Le bilan fait état de onze supporters bulgares blessés.

Le rapport du délégué UEFA attendu dans les prochaines heures

Le délégué de l’UEFA présent pour la rencontre a consigné les faits et le déroulement des incidents dans son rapport. Ce document doit être transmis dans les prochaines heures à l’instance européenne, qui ouvrira ensuite une procédure disciplinaire concernant les événements survenus dans une tribune du stade Vélodrome. Les deux équipes doivent être auditionnées par la commission de discipline de l’UEFA dans les prochains jours. Les faits de sécurité publique, eux, relèvent de la justice française, indépendamment de la procédure sportive européenne.

Des sanctions potentiellement lourdes pour l’OM et le Levski

La nature des sanctions dépendra de la gravité des faits retenus par l’UEFA. Plusieurs éléments sont déjà mentionnés dans le dossier, notamment l’usage d’armes blanches, la présence de blessés et l’intervention des CRS dans l’enceinte du stade. La rencontre n’a toutefois pas été interrompue par les affrontements. Elle avait été classée à risques par la DNLH, ce qui avait conduit les autorités françaises à réduire en amont le nombre de places réservées aux supporters du Levski↗ Sofia, en dessous des 5 % de la capacité habituellement alloués au parcage visiteur.