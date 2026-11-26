L’OM reçoit le Levski Sofia jeudi 26 novembre à 18h45 au Vélodrome, pour la cinquième journée de Ligue Europa. Après le revers concédé contre Le Mans, la projection FCM s’appuie sur le dernier onze officiel tout en laissant ouverte la question Pierre-Emile Højbjerg.

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Une défense proche de celle alignée contre Le Mans ?

Jeffrey De Lange devrait conserver sa place dans le but. Devant lui, Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia ont débuté lors du dernier match officiel. Aucun élément public ne permet d’annoncer un changement certain à ce stade. Emerson Palmieri et Derek Cornelius ne figuraient pas dans le groupe retenu contre Le Mans pour raisons médicales, et aucun retour n’a encore été officialisé. La continuité de cette ligne à quatre est donc l’hypothèse la plus prudente. Alexi Koum et Bamo Meïté figuraient parmi les solutions défensives disponibles dimanche et peuvent représenter des options de rotation. Le contexte européen pourrait inciter Bruno Genesio à modifier certains choix, mais aucune intention du coach ne peut être affirmée avant la communication officielle.

Højbjerg seulement s’il est rétabli

Le principal doute concerne Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois avait été convoqué pour OM–Le Mans avant de déclarer forfait en raison d’une maladie. Sa présence jeudi n’est pas confirmée. Dans notre projection, il retrouve une place aux côtés de Tochukwu Nnadi uniquement s’il est jugé apte. Dans le cas contraire, Geoffrey Kondogbia reste la solution logique après avoir débuté dimanche. Himad Abdelli peut conserver un rôle plus avancé, avec Amine Harit entre les lignes. Angel Gomes et Darryl Kamissoko offrent d’autres possibilités dans l’entrejeu. Le dernier groupe communiqué par l’OM avant Le Mans↗ montre que Genesio dispose de plusieurs profils, sans permettre de déduire sa décision pour la Ligue Europa.

Paixão et Gouiri pour porter l’attaque

Igor Paixão et Amine Gouiri ont marqué contre Le Mans et restent les points d’appui les plus évidents dans le secteur offensif. Keyliane Abdallah, Bilal Mmadi et Neal Maupay peuvent apporter une rotation, mais aucun fait vérifié ne justifie de les installer d’emblée dans le onze probable. La situation européenne reste exigeante : l’OM doit encore engranger des points pour se rapprocher des barrages↗. Le seul précédent entre Marseille et le Levski Sofia↗ remonte à 2005 et ne fournit évidemment aucun repère pour la composition actuelle.

Le onze probable de l’OM face au Levski Sofia

De Lange

Weah (ou Bezahaf)– Egan-Riley (ou Meité) – Aguerd – Garcia

Højbjerg – Nnadi

Harit – Abdelli – Paixão

Gouiri