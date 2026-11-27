L’OM a battu le Levski Sofia (1-0), jeudi au Vélodrome, lors de la cinquième journée de Ligue Europa. Les statistiques officielles de l’UEFA donnent l’avantage aux Marseillais au nombre de tirs et de tentatives cadrées, dans une rencontre restée indécise jusqu’au bout.

Treize tirs pour l’OM, cinq cadrés

Avec 13 tirs contre 7, Marseille a davantage tenté sa chance que son adversaire. Cinq frappes olympiennes ont trouvé le cadre, contre une seule pour les Bulgares. L’UEFA recense également six tentatives marseillaises non cadrées et deux bloquées. Le gardien Svetoslav Vutsov termine avec quatre arrêts, tandis que Jeffrey De Lange en compte un. La possession est légèrement favorable au Levski : 51 %, contre 49 % pour l’OM. Les Marseillais ont toutefois effectué davantage de passes, avec 515 transmissions réussies sur 584 tentées. Les deux équipes présentent le même taux de réussite, arrondi à 88 % par l’instance européenne. Marseille totalise aussi 50 ballons récupérés, contre 44 pour Sofia.

Statistique UEFA OM Levski Sofia Tirs 13 7 Tirs cadrés 5 1 Possession 49 % 51 % Passes réussies / tentées 515 / 584 477 / 543 Corners 3 2 Cartons jaunes 1 2

Deux penalties, un seul but

Amine Gouiri a inscrit l’unique but de la rencontre sur penalty en première période, après une faute sur Angel Gomes. Au retour des vestiaires, Abdallah a obtenu un second penalty, mais l’avant-centre algérien a vu sa panenka captée par Vutsov. Ces deux épisodes figurent dans notre résumé complet d’OM–Levski Sofia↗. Avant la pause, De Lange avait repoussé une tentative de Reinaldo, puis Moubarik avait trouvé la barre transversale. En seconde période, Himad Abdelli a notamment servi Gouiri puis Maupay dans la surface. Marseille n’a pas inscrit de deuxième but, mais a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Le onze, les changements et les avertissements

Bruno Genesio avait aligné De Lange ; Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia ; Højbjerg, Abdelli ; Abdallah, Gomes, Paixão ; Gouiri. Aucun changement n’a été effectué à la pause. Maupay a ensuite remplacé Gouiri, avant les entrées de Nnadi et Harit à la place de Gomes et Paixão. Maupay a reçu le seul carton jaune marseillais. Neves et Centelles ont été avertis côté bulgare, sans expulsion dans cette rencontre. Ce deuxième succès européen porte l’OM à six points : Marseille occupe la 24e place du classement après la cinquième journée↗. L’analyse de la rencontre est également disponible dans le replay du débrief FCM↗.