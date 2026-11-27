Le match de Ligue Europa entre l’OM et le Levski Sofia, remporté 1-0 par Marseille jeudi soir, a été marqué par de violents incidents en tribunes. Un supporter du club bulgare a également été filmé en train d’effectuer un salut nazi en direction des supporters marseillais.

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Un geste filmé dans les tribunes du Vélodrome

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un supporter du Levski Sofia réalisant ce geste depuis les tribunes du Vélodrome↗. La scène s’est déroulée dans un contexte de forte tension autour du parcage réservé aux quelque 500 supporters du club bulgare. Selon les informations rapportées par RMC Sport, plusieurs dizaines de supporters de l’OM ont quitté le Virage Sud une dizaine de minutes avant le coup d’envoi avant de réapparaître en tribune Jean-Bouin. Un mouvement de foule a suivi, avec des jets de projectiles et de fumigènes entre les deux camps, tandis que les supporters bulgares rejoignaient leur parcage.

Onze supporters bulgares blessés

D’après↗ des sources policières, cinq personnes ont été évacuées vers l’hôpital pour des traumatismes oculaires, un traumatisme crânien ou une luxation d’épaule. Six autres personnes ont été soignées sur place pour des plaies, et tous les blessés étaient des supporters bulgares. Après le coup d’envoi, donné à l’heure prévue, le parcage du Levski Sofia est resté sous la surveillance d’un important cordon de CRS. De nouvelles tensions ont été signalées, notamment à la mi-temps, alors que l’OM a fait savoir qu’il « condamnait les incidents ».

Le Levski Sofia réclame des sanctions

Daniel Borimirov, directeur exécutif du Levski Sofia et ancien joueur du club, a demandé de lourdes sanctions contre l’OM devant les journalistes bulgares. Il a notamment mis en cause la présence supposée de nombreux individus armés dans le stade.

J’espère que plus aucun match de Coupe d’Europe ne sera disputé dans ce stade!

L’ancien international bulgare a affirmé que plus de 400 personnes équipées de matraques en caoutchouc auraient traversé plusieurs secteurs du stade, certaines étant également armées de couteaux. Il a estimé que ces faits n’auraient pas pu se produire « sans complicité ».