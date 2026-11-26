Le Vélodrome accueillera le Levski Sofia ce jeudi à 18h45, dans le cadre de la phase de ligue de Ligue Europa. Malgré cet horaire inhabituel et la défaite concédée contre Le Mans, l’OM espère attirer plus de 55 000 supporters pour ce rendez-vous européen.

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Le contexte ne semble pourtant pas idéal pour remplir l’enceinte du boulevard Michelet. Le coup↗ d’envoi sera donné en semaine à 18h45, tandis que l’adversaire bulgare ne bénéficie pas de la même notoriété que les grandes affiches européennes. La défaite de l’OM face au Mans, sur le score de 3-2 le 22 novembre, constitue également un élément récent à prendre en compte.

Un objectif supérieur à 55 000 spectateurs

D’après La Provence, l’Olympique de Marseille espère néanmoins compter entre 56 000 et 58 000 personnes dans les tribunes. Une affluence de cette ampleur permettrait au club de maintenir le niveau d’engouement régulièrement associé aux soirées européennes disputées au Vélodrome↗. Le quotidien rappelle que plusieurs paramètres avaient fait craindre une faible mobilisation lors de la réception du Levski Sofia. L’horaire, le profil de l’adversaire et la déception née du revers contre Le Mans sont cités parmi les facteurs susceptibles de peser sur la fréquentation attendue.

Le record de faible affluence restera loin

Le match ne devrait pas s’approcher du plus faible public de l’histoire européenne de l’OM. Le 26 septembre 1962, seulement 857 spectateurs avaient assisté au premier rendez-vous continental du club↗ marseillais, contre l’Union Saint-Gilloise en Coupe des villes de foires. Plus récemment, le Vélodrome avait également connu des affluences particulièrement basses sous Rudi Garcia. La réception de Konyaspor avait rassemblé 8 649 personnes, tandis que les matches contre l’Apollon Limassol avaient officiellement attiré 9 274 spectateurs, avec une estimation visuelle d’environ 5 000 personnes.