Les affluences du Vélodrome sont moins impressionnantes cette saison, mais le lien entre Marseille et l’OM reste solidement défendu par les supporters. Plusieurs voix marseillaises expliquent cette baisse par le contexte sportif, économique et les sanctions visant certaines tribunes, plutôt que par une rupture avec le club.

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Dans un article publié le 22 novembre, RMC Sport rappelle que la moyenne des affluences au Vélodrome↗ s’établit à 58 578 spectateurs cette saison. OM-Toulouse n’avait réuni que 39 094 personnes, avec le virage Nord suspendu, tandis que le haut du virage Sud devait être fermé pour la réception du Mans. Face à cette situation, les témoignages recueillis ne valident pas l’idée d’un désamour durable.

Des chiffres à relativiser au Vélodrome

L’historien de l’OM Gilles Castagno estime que les standards ont changé depuis l’agrandissement du stade↗ pour la Coupe du monde 1998. Il rappelle qu’avant cette transformation, une affluence supérieure à 30 000 spectateurs était considérée comme exceptionnelle. Selon lui, les virages restent pleins et l’engouement demeure important, même si l’équipe est jugée moins attractive et que le mois de novembre est moins favorable au remplissage.

« L’engouement est toujours énorme, les virages sont pleins, même si la passion est un peu moindre car l’équipe est moins attirante, moins sexy. »

Le contexte général pèse également sur les affluences : hausse du coût de la vie, prix de l’essence, période économique et sociale difficile, Ligue 1 moins attractive et ambitions revues à la baisse à Marseille. La saison 2025-2026, décrite comme chaotique, a aussi laissé des traces auprès de supporters↗ qui avaient connu plusieurs rencontres à guichets fermés.

Les supporters distinguent le club de sa direction

Emilie Peretti, supportrice du virage Nord, fait une distinction entre l’attachement à l’OM et les critiques visant la politique du club. Elle assure que les supporters restent présents et que leur exigence traduit précisément l’importance de l’équipe dans leur vie. Gari Grèu, du Massilia Sound System, décrit de son côté le Vélodrome comme un lieu où toutes les classes sociales se retrouvent.

« Le désamour, c’est peut-être avec ceux qui dirigent le club, mais sûrement pas avec l’OM. Cet amour, ça ne bougera pas. »

Rachid Zeroual observe toutefois que certains abonnés viennent moins régulièrement et prêtent leur carte à d’autres personnes. Il relie cette évolution à une volonté de changement, tout en constatant que les victoires obtenues à Leverkusen et à Lens peuvent remobiliser le public. Face au Mans, 54 000 spectateurs étaient annoncés, un chiffre qui aurait pu dépasser 60 000 sans la fermeture de la zone réservée aux Winners.

Bruno Genesio rappelle le rôle du public marseillais

Bruno Genesio estime que la ferveur ne se limite pas aux tribunes et qu’elle se ressent aussi dans la ville. L’entraîneur olympien décrit une ambiance unique en France et insiste sur la nécessité de proposer une équipe offensive, capable de donner du plaisir aux supporters.

« C’est un club qui génère des émotions avec une ambiance unique en France. »

Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’OM abordait la réception du Mans avec une dynamique sportive plus favorable. Les affiches contre le Celta Vigo et Nice, prévues début décembre, doivent ensuite constituer de nouveaux rendez-vous au Vélodrome.