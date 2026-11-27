Les incidents survenus en marge du match de Ligue Europa entre l’OM et le Levski Sofia pourraient coûter cher au club marseillais. D’après La Provence, le Vélodrome risque une fermeture totale d’au moins une rencontre, alors que les deux derniers matchs européens à domicile sont concernés par les hypothèses les plus sévères.

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Les affrontements↗ entre supporters marseillais et bulgares, jeudi soir au Vélodrome, ont conduit l’UEFA à organiser une réunion vendredi matin à Nyon. La Provence rapporte que les comportements des deux camps seront examinés : les supporters de l’OM sont mis en cause pour avoir attaqué ceux du Levski Sofia, tandis que ces derniers ont été identifiés pour des saluts nazis.

Le sursis de l’OM pourrait tomber

Le club marseillais s’expose d’abord à une amende↗ importante. Mais la sanction pourrait aller plus loin, alors qu’un sursis plane au-dessus de l’OM depuis la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des champions, en 2025. La décision doit être prise en début de semaine prochaine par l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline. Selon les éléments rapportés par La Provence, une fermeture partielle de tribunes est envisagée, mais le huis clos total tiendrait la corde. Cette mesure concernerait au moins un match au Vélodrome. Les deux dernières rencontres de la phase de poules de Ligue Europa, contre le Celta Vigo le 10 décembre puis Anderlecht le 28 janvier 2027, pourraient ainsi se jouer sans public.

Le Levski Sofia également exposé

Le club bulgare↗ ne devrait pas échapper aux sanctions. En plus d’une amende sévère liée aux saluts nazis, ses supporters encourent une interdiction de déplacement pour un ou plusieurs matchs européens. La préfecture des Bouches-du-Rhône a par ailleurs indiqué que cinq personnes avaient été évacuées vers l’hôpital pour des traumatismes oculaires ou crâniens, ainsi qu’une luxation de l’épaule. Six autres personnes ont été soignées sur place, les blessés étant tous bulgares.