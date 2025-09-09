OM : L’exigence de Pavard qui va obliger De Zerbi à trancher !

Recrue phare de l’été, Benjamin Pavard a affiché une volonté claire dès son arrivée à l’OM : évoluer en défense centrale. Un choix qui oblige Roberto De Zerbi à revoir ses plans et pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie défensive olympienne.

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Benjamin Pavard, une recrue de prestige pour renforcer sa défense. Mais selon La Provence et le journaliste Fabrice Lamperti, l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan est arrivé avec une exigence claire : « De Zerbi va récupérer un joueur mature, désireux de se poser dans l’axe de la défense et non plus dans le couloir droit, ce qui explique en partie son déclassement en Bleu ».

Un message limpide de la part du champion du monde 2018, qui ne veut plus évoluer en tant que latéral droit. En rejoignant l’OM, Pavard souhaite s’imposer comme défenseur central et tourner définitivement la page de ses années passées sur le côté. Cette volonté pourrait pousser Roberto De Zerbi à revoir ses plans.

Pavard en défense centrale, un casse-tête pour Roberto De Zerbi ?

Le problème pour le coach italien, c’est que l’OM dispose déjà d’une charnière bien fournie. Nayef Aguerd, Facundo Medina, Leonardo Balerdi et CJ Egan-Riley se disputent actuellement les places en défense centrale. L’arrivée de Pavard vient donc bousculer la hiérarchie et obligera De Zerbi à trancher.

Plusieurs options s’offrent à lui : maintenir une défense à deux centraux et sacrifier un joueur comme Balerdi, ou bien faire évoluer son système vers une défense à trois, ce qui permettrait d’intégrer Pavard sans déséquilibrer l’équipe. Une troisième hypothèse évoquée par certains observateurs serait de repositionner Balerdi un cran plus haut, au milieu de terrain, afin de conserver son volume de jeu et sa relance.

Dans tous les cas, la signature de Benjamin Pavard change la donne. Elle apporte une concurrence accrue et une expérience de très haut niveau dans un secteur défensif déjà compétitif. Reste désormais à savoir comment De Zerbi articulera cette richesse pour maintenir l’équilibre et la solidité de l’OM.