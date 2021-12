OM – Ligue Europa Conférence : L’épouvantail de la compétition finalement éliminé !

Reversé en Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille voit un adversaire de taille s’effacer après l’élimination de Tottenham suite à une défaite sur tapis vert face à Rennes.

Le verdict de l’UEFA est tombé. Tottenham est éliminé sur tapis vert de la Ligue Europa Conférence. Initialement prévue le 9 décembre dernier, la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes ne s’est jamais joué. Reversé dans la compétition après sa troisième place en Ligue Europa, c’est un adversaire de taille qui s’efface pour l’OM.

Grandement touchés par le Covid-19 avec plus d’une dizaine de cas dans leur effectif, les Spurs avaient demandé le report de la rencontre. Toutefois, l’UEFA a préféré opté pour l’annulation de la rencontre, estimant qu’une reprogrammation était impossible. Alors que Tottenham avait besoin d’une victoire pour se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, c’est donc finalement le Vitesse Arnhem qui continuera l’aventure face au Rapid Vienne en février prochain.

🔴 L’UEFA a tranché sur le sort de Tottenham-Rennes : le match est donné perdu par les Spurs sur tapis vert, ce qui les élimine de la Conference League. Le Vitesse Arnhem est donc officiellement en barrage. — RMC Sport (@RMCsport) December 20, 2021

La Ligue Europa Conférence est une compétition difficile, intéressante et ouverte – Pablo Longoria

Après avoir hérité de Qarabag en barrages de Ligue Europa Conférence, Pablo Longoria espère que ses joueurs se donneront au maximum pour accéder aux prochains tours de la compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)