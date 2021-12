Conférence League : Changement d’adversaire pour l’OM ?

Le tirage au sort des barrages de la Conférence League a été fait ce lundi. L’OM a hérité du club azerbaidjanais de Qarabag, mais tout pourrait être remis en question. En effet, comme pour le tirage de Ligue des Champions qui a été refait, il y aurait une irrégularité…

L’UEFA n’en a peut être pas fini avec avec les controverses. Après le tirage au sort à refaire en Ligue des champions, à cause d’une boule oubliée au nom de Manchester United au moment du tirage de l’Atlético de Madrid, c’est celui des barrages de l’Europa Conférence League qui pourrait être remis en cause…

En effet, selon RMC le groupe G des poule de Conférence League pose problème car les quatre équipes du groupe (Rennes, Tottenham, Vitesse Arnhem, Mura) n’ont pas disputé tous leurs matches car Tottenham vs Rennes a été annulé à cause de cas de Covid. Le tirage au sort a donc été biaisé face à l’incertitude du second club qualifié entre le Vitesse et les Spurs.

Imbroglio suite au match Tottenham vs Rennes annulé !

Selon RMC, « les clubs néerlandais et anglais ont été placés sur la même boule. Or, Tottenham étant un club de Premier League, il ne pouvait logiquement pas affronter Leicester, autre barragiste. La boule a donc été enlevée du saladier… sans prendre en compte que le Vitesse Arnhem pouvait, lui, techniquement affronter Leicester. Au final, les Foxes ont hérité des Danois de Randers tandis que Tottenham ou le Vitesse affronteront le Rapid de Vienne. Mais si l’une des équipes tirées au sort s’estime lésée, on pourrait bien avoir droit à un deuxième round… » Reste à savoir si une des équipe contestera le tirage, si tel est le cas, tout pourrait être remis en question…

🏆 Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence lui aussi remis en doute ? Serait en cause : un litige au moment du tirage après le match non-joué entre Tottenham et le Stade Rennais…https://t.co/K0AJ2OkHUp — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2021

L’Olympique de Marseille a publié ce lundi la réaction du président espagnol après l’annonce du tirage… Ce dernier n’est pas vraiment rassuré à l’idée d’affronter ce club. En revanche, il a clairement affiché les ambitions de l’OM : aller le plus loin possible dans cette compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)