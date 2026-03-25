OM – Lille : Il n’y a pas photo pour Walid Acherchour !

Battu à domicile par Lille (1-2) lors de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a livré une prestation jugée insuffisante par plusieurs observateurs. Sur RMC Sport, le consultant Walid Acherchour a analysé une rencontre dominée, selon lui, par la maîtrise collective lilloise.

Une organisation lilloise saluée

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Présent dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour n’a pas caché son ressenti après la défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC. Alors qu’il se montrait initialement réservé sur la dynamique nordiste, le consultant a finalement été convaincu par la prestation des Dogues.

« J’ai trouvé la structure collective lilloise bien plus cohérente que celle de l’OM », a-t-il affirmé. Il souligne notamment la capacité de Lille à imposer un cadre tactique clair, avec une organisation défensive et offensive maîtrisée.

Acherchour insiste également sur le contexte lillois avant cette rencontre : « Lille était en difficulté. Même s’ils avaient battu Rennes, avant ça ils avaient fait un match nul (1-1) contre Lorient et avaient gagné très difficilement face à Nantes (1-0) à la dernière minute et finalement, Lille s’est baladé. »

L’OM en manque de cohérence

Face à cette organisation, l’OM n’a pas su répondre collectivement. Le consultant met en avant une différence notable dans la gestion du tempo et de la possession : « Tout était bien organisé, bien rangé. Il y avait même parfois une possession défensive pour retrouver un peu de temps. Globalement, sur la rencontre, c’était très positif ».

Cette analyse rejoint le constat d’un match où les Marseillais ont peiné à imposer leur jeu, notamment dans la maîtrise du ballon et les transitions. Une défaite qui intervient dans un moment clé de la saison de Ligue 1, alors que les positions européennes restent très disputées.