OM – Lille : les grosses inquiétudes du président lillois avant un match sous haute tension à Marseille

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Lille OSC, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, se disputera bien dimanche au Stade Vélodrome. Mais ce choc du championnat se déroulera dans un contexte particulier, marqué par les résultats attendus du second tour des élections municipales à Marseille.

Initialement programmé en soirée, le match a été avancé à 17h15 par la Ligue de football professionnel afin de limiter les risques de débordements liés au climat politique local. Une décision qui n’a pas totalement rassuré le président lillois.

A lire aussi : Ligue 1 : Lyon tenu en échec, Rennes battu… Marseille fait une bonne opération !

Olivier Létang demande des garanties de sécurité

Après la victoire de Lille face au Stade Rennais FC (2-1), le président du club nordiste Olivier Létang a reconnu qu’il aurait préféré un report de la rencontre.

« Ce n’est pas entre mes mains. Je n’ai pas envie de polémiquer parce qu’il n’y a pas de polémique. Mais quand on nous dit : “surtout, on ne peut pas jouer à 20h45 parce qu’il y a trop de risques”, ce n’est pas moi qui l’ai décrété », a-t-il expliqué.

Le dirigeant insiste surtout sur la nécessité d’assurer la sécurité de sa délégation lors du déplacement en Provence.

« Ce que je demande simplement, c’est que notre délégation puisse être assurée qu’elle sera en sécurité. Si on nous dit que tout va bien se passer, on sera prêt à 17h15 dimanche prochain pour jouer à l’Olympique de Marseille. »

Un contexte politique tendu à Marseille

La décision d’avancer l’horaire du match s’explique par l’incertitude autour du scrutin municipal. Le maire sortant Benoît Payan est arrivé en tête du premier tour avec 36,63 % des voix, devant le candidat du Rassemblement national Franck Allisio (35,02 %).

Deux autres candidats peuvent également se maintenir au second tour : Martine Vassal et Sébastien Delogu. Dans ce contexte serré, les autorités redoutent des tensions le soir des résultats, ce qui pourrait mobiliser une grande partie des forces de l’ordre.

Létang appelle au calme autour du football

Le président du LOSC a également réagi aux incidents survenus samedi lors du déplacement de Lille à Rennes, où une altercation entre supporters a fait un blessé.

« Pour moi, un match, c’est une fête. On doit pouvoir venir assister à un match de football dans de bonnes conditions », a-t-il rappelé, regrettant que ce type d’incident ternisse l’image du football.

Malgré ces inquiétudes, le match entre l’OM et Lille devrait bien avoir lieu dimanche. Une rencontre importante pour les deux clubs, dans une fin de saison où chaque point pourrait compter dans la lutte pour les places européennes.