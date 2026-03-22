OM – Lille : Réunion entre les groupes de supporters, Beye, Benatia et Juster…

À la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et le Lille OSC, le club phocéen a tenté de resserrer les rangs. Selon les informations de RMC Sport, une réunion importante s’est tenue samedi à la Commanderie entre les dirigeants, le staff et les groupes de supporters.

Pendant près d’1h30, Habib Beye, accompagné notamment de Medhi Benatia et du président intérimaire Alban Juster, a échangé avec les leaders des associations de supporters. Il s’agissait du premier rendez-vous entre le nouveau coach marseillais et les virages.

L’objectif était clair : apaiser les tensions et mobiliser le Vélodrome dans un moment crucial de la saison.

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Beye insiste sur le rôle du Vélodrome

Déjà après la victoire face à Auxerre (1-0), Beye avait appelé à un soutien massif du public. Il a réitéré ce message avec insistance :

L’entraîneur marseillais estime que le manque d’ambiance lors de la première période contre Auxerre a pesé sur la performance de son équipe. À ses yeux, le soutien du stade sera déterminant dans la course à la Ligue des champions.

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Le cas Balerdi au cœur des échanges

Les supporters n’ont pas caché leur frustration face à une saison marquée par plusieurs désillusions, notamment les éliminations en coupes. Le cas de Leonardo Balerdi a notamment été évoqué.

Critiqué pour certaines erreurs et son rôle lors de la séance de tirs au but contre Toulouse, le défenseur a été défendu par Beye et Benatia, qui ont mis en avant son état d’esprit et son attachement au club.

Un objectif clair : la Ligue des champions

Malgré les incertitudes autour de l’avenir du club et de certains dirigeants, un cap a été fixé : la qualification en Ligue des champions est indispensable, autant sur le plan sportif qu’économique.

Si aucune décision majeure n’a été annoncée concernant l’avenir, cette réunion a permis de poser les bases d’un rapprochement entre le club et ses supporters.

À l’issue des échanges, le climat semble s’être apaisé. Habib Beye est ressorti convaincu que le Vélodrome répondra présent face à Lille.

Dans une saison agitée, l’OM joue gros. Et cette tentative d’union sacrée pourrait bien peser lourd dans la dernière ligne droite.