OM : L’immense tristesse et déception d’Ismaila Sarr

Après la rencontre jouée face au FC Nantes ce vendredi soir, Ismaila Sarr a semblé très peiné par le match nul concédé. L’international sénégalais a répété à plusieurs reprises qu’il fallait continuer à travailler.

En zone mixte après la rencontre face au FC Nantes ce vendredi soir, Ismaila Sarr a semblé très triste de ce match nul à saveur de défaite. La déception s’est lu sur le visage du Sénégalais qui avait pourtant marqué en tout début de rencontre et a provoqué le carton rouge nantais.

« A dire vrai, ce soir, je suis vraiment déçu et toute l’équipe l’est aussi. Parce que ça fait deux fois qu’on mène, l’autre équipe prend un rouge et on n’arrive pas à gagner. Ca fait mal mais on va continuer à travailler tout ça. Pourquoi on arrête de jouer? Je ne sais pas, on voulait jouer mais juste après on arrête de jouer, a expliqué le joueur en zone mixte. Ce n’est pas normal. On va continuer à travailler ça. On sait que ce n’est pas facile ce soir. Triste et énervé? Oui c’est normal, on doit gagner facilement et là on fait match nul. Tout le monde est déçu, moi je suis déçu. On doit continuer à travailler, faire plus d’effort sur 90 min et ne rien lâcher. J’espère qu’on va avancer. Mon but? On travaille ça à l’entraînement, devant le but. Je crois que ça a payé aujourd’hui. On va travailler en équipe pour gagner les matchs suivants. »

8 points après 4 journées, pour un début de saison avec un tout nouvel état d’esprit, c’est pas mal !

Jean Pierre Papin est resté positif au micro de Prime Video après la contre-performance de son équipe.

« C’est dur pour nous. On avait fait l’entame qu’il fallait. Il faut quand tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Nantes qui n’a pas reculé et qui a continué de jouer haut avec ses armes. C’est sur qu’on a beaucoup porté le ballon sans frapper au but, ce que je regrette. On vient de changer énormément de joueurs, de coach et également d’organisation. Ce n’est pas simple à mettre en place, faut se réhabituer à autre chose. On est en progrès de matchs en matchs. On a bien commencé avec un très beau premier quart d’heure et on est retombé dans nos travers. On est repartit en deuxième mi-temps avec plus d’envie et de volonté. On va se satisfaire de ce point. 8 points après 4 journées, 2 victoires à la maison et 2 nuls à l’extérieur. Pour un début de saison avec un tout nouvel état d’esprit c’est pas mal« , a souligné Jean Pierre Papin après la rencontre.