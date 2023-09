OM: L’incroyable clause de Longoria se confirme ? Décision avec le match face au PSG ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Toujours président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria maintenant le flou sur son avenir. L’espagnol devrait toutefois très vite se prononcer.

Pablo Longoria restera-t-il à l’OM ? C’est la question que se posent tous les observateurs et amoureux du club phocéen. Après la réunion houleuse de lundi entre les dirigeants et les groupes de supporters, l’Espagnol et ses acolytes Pedro Iriondo (directeur général en charge de la stratégie), Javier Ribalta (directeur du football) et Stéphane Tessier (directeur administratif et financier) ont décidé de se mettre en retrait pour réfléchir à la suite.

Après la démission de Marcelino, marqué par la situation, le président espagnol ne s’est pas déplacé hier à l’Ajax Amsterdam où les olympiens ont ramené un nul en ouverture de la phase de poules de la Ligue Europa (3-3). Le mystère demeure sur son avenir à Marseille.

Selon La Provence, Longoria multiplie les appels et les discussions pour prendre la température et demander conseil auprès de divers interlocuteurs, en qui il a entièrement confiance. Il devrait vraisemblablement faire connaître sa décision avant le Classique à Paris, ce dimanche.

En cas de départ, Longoria devra rembourser McCourt



Comme l’indique le journal L’Équipe, Pablo Longoria a signé un contrat qui comporte une clause importante lorsqu’il est devenu président. La Provence affirme également, qu’en cas de démission, il devra rembourser tous les salaires perçus au groupe McCourt depuis qu’il a pris la relève de Jacques-Henri Eyraud en mars 2021.

Une donnée à prendre en considération. Sa côte en tant que dirigeant est élevée en Europe.