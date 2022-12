OM : L’incroyable situation des féminines !

La section féminine de l’Olympique de Marseille réalise un presque sans faute en deuxième division pourtant les Marseillaises ne sont pas leader de leur groupe…

Dix matchs, neuf victoires et un nul. 26 buts marqués, 1 seul encaissé et pourtant… l’OM n’est que second dans la Poule B de la division 2. Les coupables ? Les féminines de l’ASSE qui parviennent elles à réaliser un sans faute complet avec dix victoires en dix rencontres.

À titre de comparaison, dans l’autre poule de deuxième division, le LOSC, leader, n’a que 22 points quand l’OM en possède actuellement 28 mais n’est que deuxième de sa poule. Une situation rageante car seules les deux équipes victorieuses de leur poule monteront en D1 la saison prochaine.

Un choc incroyable à la reprise !

Il faudra donc battre l’ASSE et justement… le déplacement dans le Forez est le premier match au programme des filles de Yacine Guesmia à la reprise du championnat. En effet, l’équipe menée par Ashley Clark doit encore jouer un match de Coupe face à l’ASPTT Montpellier dimanche prochain puis profitera d’une longue trêve hivernale. Le premier match au programme sera ensuite ce déplacement à Saint-Étienne le 22 janvier, véritable choc de cette Poule B entre les deux ogres.

Dans tous les cas, les Marseillaises ont réalisé une grande prestation hier après-midi pour leur dernier match de championnat en 2022. Alors qu’elles étaient menées un but à zéro à Évian Thonon à la mi-temps, elles ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser le scénario et finalement s’imposer deux buts à un ! Au mental !

⏱ 90´| #TEGGOM 1️⃣-2️⃣ 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 !!! Au mental, nos Olympiennes sont allées chercher la victoire 💙 pic.twitter.com/tFcfCjuRdL — OM Féminines (@OMfeminines) December 4, 2022

💙 Au 𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋 💙 Quel match de nos 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 qui sont allées chercher la 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 💪 Un grand 𝐁𝐑𝐀𝐕𝐎 à nos joueuses et à nos buteuses du jour Ashley & Anna 🥰 pic.twitter.com/RJvZMaSfJQ — OM Féminines (@OMfeminines) December 4, 2022



Bravo à elles, il ne fallait pas laisser l’ASSE s’échapper.