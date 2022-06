Mercato : Saint-Étienne en L2… des affaires à saisir pour l’OM ?

Club historique de ligue 1, Saint-Étienne sera en Ligue 2 BKT la saison prochaine. Une terrible désillusion pour tous les supporters stéphanois mais qui pourrait profiter aux autres. Au coeur de cette saison ratée, certains joueurs de l’ASSE se sont distingués et n’auront pas forcément l’envie de poursuivre leur carrière en deuxième division. L’ASSE pourrait subir une saignée de ses meilleurs joueurs. À FCM, on fait un petit tour d’horizon des joueurs susceptibles de constituer des bons coups pour l’OM.

C’est un véritable coup de tonnerre pour la Ligue 1. 2 des clubs les plus historiques et couronnés de succès en France, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux vont descendre en Ligue 2 BKT après des saisons catastrophiques. En situation de vente dès le début de saison après des difficultés financières, le club du Forez a vécu un exercice très compliqué entre contre-performances sportives et changements au sein du club; Appelé en détresse pour venir sauver le club déjà relégable, Pascal Dupraz aura échoué dans sa quête de maintien. Ce n’est pas pour autant que l’effectif stéphanois n’est pas qualitatif et certains joueurs se sont distingués malgré une année très difficile. Ces derniers pourraient être tentés d’aller voir ailleurs, surtout si les propositions affluent.

Gourna-Douath, Mahdi Camara, Denis Bouanga … De bonnes idées ?

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club, on retrouve par exemple Lucas Gourna-Douath. Le milieu défensif de seulement 18 ans a déjà effectué 65 matchs chez les professionnels et dégage une force et une maturité étonnante. International français -19 ans a été freiné cette saison par une blessure mais possède une côte certaine sur le marché. Pour ne pas freiner sa progression précoce, le jeune joueur pourrait être tenté de poursuivre sa carrière dans un club de Ligue 1. Du côté de l’ASSE, on pourrait laisser filer la pépite moyennant une belle somme. Transfermarket l’estime à 10 millions d’euros et Pablo Longoria pourrait le surveiller suite au départ de Boubacar Kamara.

Si il y a un joueur qui a crevé l’écran chez les verts, c’est bien Mahdi Camara. Le milieu de 23 ans s’est révélé cette saison dans l’équipe stéphanoise. Avec un contrat qui court jusqu’en 2024, il apparait peu probable de voir le joueur d’origine gambienne réaliser une saison en Ligue 2 BKT. Estimé à 6 millions par Transfermarket, le natif de Martigues sera attentif aux offres qui lui parviendront. Marseille pourrait être tenté par son profil combatif et rugueux.

Un départ est encore plus probable pour Denis Bouanga. L’ailier de 27 ans arrive à un tournant de sa carrière et il serait très étonnant vu son niveau de le voir poursuivre sa carrière à l’ASSE. L’avant-centre est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe de Saint-Étienne depuis son arrivée en 2019 et son départ semble également acté. À un an de la fin de son contrat et avec une estimation d etransfert à 8 millions, l’ASSE sait que c’est l’année ou jamais pour récupérer une indemnité de transfert. JUn bon coup pour Longoria et Sampaoli qui souhaite un ailier supplémentaire ?

