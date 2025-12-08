OM : l’inquiétante irrégularité qui replonge le club dans le doute après Lille

La défaite à Lille (1-0) vendredi soir a ravivé un constat que l’Olympique de Marseille pensait avoir mis derrière lui : son incapacité à enchaîner les performances régulières. Une fragilité structurelle qui resurgit dès que le niveau s’élève, et qui interroge profondément sur les ambitions réelles du club cette saison.

Des résultats qui ne décollent pas face aux gros

Le LOSC n’est pas une exception. Cette saison, l’OM s’est systématiquement incliné sur le terrain des équipes du Top 6 de Ligue 1.

Un bilan alarmant :

❌ Rennes 1-0 OM

❌ Lyon 1-0 OM

❌ Lens 2-1 OM

❌ Lille 1-0 OM

Aucune victoire, pas même un nul : un zéro pointé qui pèse lourd dans la course aux ambitions annoncées. Dès que l’adversité monte d’un niveau, Marseille s’efface. Et ce manque de caractère a encore sauté aux yeux à Lille, où les hommes de Roberto De Zerbi ont livré l’un de leurs matchs les plus timides de la saison.

«On a mal joué, on méritait de perdre. Quand tous les joueurs jouent mal, tu mérites de perdre, et c’est aussi la responsabilité de l’entraîneur mais les onze joueurs qui étaient présents, à part Kondogbia, qui remplaçait Hojbjerg, étaient les mêmes qu’à Lisbonne. Même système de jeu, mêmes positions sur le terrain, là, où on avait effectué notre meilleure performance. Là, c’était notre pire, donc il faut essayer de comprendre ça,» rageait ainsi le coach de l’OM au terme de la défaite marseillaise en terre lilloise.

Un OM qui retombe dans ses travers

Ce revers relance brusquement les doutes autour d’un OM capable du meilleur comme du pire. Porté par une dynamique positive ces dernières semaines, le club semblait avoir trouvé un équilibre dans le jeu et un minimum de continuité mentale. Lille est venu rappeler la réalité : la moindre pression, la moindre intensité adverse, suffit encore trop facilement à faire vaciller Marseille.

Dans le contenu, les mêmes symptômes reviennent : manque d’agressivité, absence de maîtrise, très peu de courses, et une incapacité à inverser le rapport de force une fois en difficulté. Une faiblesse mentale qui coûte de précieux points.

Pour viser le haut, l’OM doit régler son mal profond

Si l’Olympique de Marseille veut réellement franchir un cap et prétendre, un jour, rivaliser avec le PSG dans la course au titre, il devra impérativement régler ce problème récurrent de manque de régularité. Car cette instabilité dans les performances, comme dans les résultats, n’est pas nouvelle : elle revient saison après saison, empêchant le club de s’installer durablement parmi les candidats sérieux au sommet du championnat. Ce mal profond, que plusieurs entraîneurs ont tenté de corriger sans jamais y parvenir totalement, met également en lumière un certain manque de caractère au sein du groupe. Trop souvent, l’équipe de De Zerbi oscille entre le très bon et le médiocre, alors qu’un candidat au titre devrait au contraire afficher une constance implacable. Tant que l’OM n’aura pas résolu cette faille identitaire, il restera condamné à naviguer entre espoirs et désillusions.