OM : Lirola et Under ça ne marche pas !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au PAOK lors du match du match aller des quarts de finale de Conference League. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face au PAOK. Dans une ambiance tendue à cause de la violence des supporters grecs présents dans la ville depuis la veille, l’OM a bien entamé son match. Sampaoli avait décidé de laisser au repos Kamara et Rongier au coup d’envoi de ce match. Les marseillais ont pris rapidement le match en main, et après une première opportunité pour Caleta Car sur un corner, c’est Gerson qui a parfaitement ouvert le score sur un service de Payet d’une passe inspirée plein axe. Le Brésilien contrôle de la poitrine à 20 mètres et trompe Paschalakis d’une reprise fouettée croisée du pied gauche (1-0) dès la 13e minute. Le PAOK tente de répliquer mais les marseillais assurent leur sorties de balle, Under rate une énorme occasion à la demi-heure, tout comme Bakambu à la 36e. Juste avant la mi-temps, Payet a fait le break d’une superbe volée en pleine lucarne suite à un corner de Under (2-0). Dès l’entame du second acte, consigne du coach ou pas, l’OM s’est positionné à 5 derrière avec Gerson, le PAOK a pressé haut et sur une relance moyenne de Gueye, Payet s’est fait bouger et l’entrant El-Kaddouri a marqué d’une belle frappe (2-1). Akpom n’était pas loin d’égaliser même s’il était hors jeu sans que l’arbitre s’en aperçoive. Sampaoli a rapidement rectifié en faisant entrer Kamara et Rongier, mais l’équipe marseillaise a été moins dans la maitrise. Payet, Saliba et Under ont eu les occasions de marquer mais ils ont maqué de précision. Gerson s’est fait expulser en fin de match…

Titularisé comme latéral droit, Pol Lirola n’a pas été débordé par ses adversaires, il a joué haut sans être vraiment utile. Encore trop neutre dans son jeu…

A lire : Le bijou de Dimitri Payet fait le tour du monde !

La note de Pol Lirola : 4/10

Son appréciation FCM

Lirola et Under ça ne marche pas !

Pol Lirola faisait son retour dans le onze de Sapaoli. Le latéral droit a été aligné à son poste, même si ce dernier était positionné très haut quand l’OM avait le ballon. L’ancien joueur de la Fiorentina a plutôt bien défendu dans son couloir, il n’a pas contre pas été assez visible offensivement. Ce dernier n’est pas assez spontané dans son jeu, trop neutre. Et il faut souligner que son entente avec Under ne fonctionne pas, l’international turc passe son temps à repiquer au centre sur son pied gauche et ne fais quasiment jamais de passe dans le couloir. Un duo qui ne s’est jamais trouvé…

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 Dans le couloir droit, il a plutôt bien contenu son vis-à-vis, Biseswar, alors que le PAOK a surtout insisté de son côté en première période. Et s’il s’est montré disponible offensivement, il n’a pas été dangereux. Remplacé par RONGIER (63e) qui a hérité de son double rôle habituel de milieu – latéral. Maxifoot 4/10 Encore une fois un match neutre pour le latéral droit espagnol, pourtant placé à sa position préférentielle. Peu de disponibilité, quasiment aucun débordement, on ne reconnait clairement plus l’ancien joueur de la Fiorentina. FootMercato 6/10 Positionné dans le couloir droit, le latéral espagnol a réalisé un premier acte très sérieux. Bien aidé par la faiblesse de l’adversaire, l’ancien défenseur de la Fio n’a jamais été mis en difficulté sur le plan défensif. Actif sur son côté, il a souvent proposé à ses partenaires une solution de décalage. Doté de belles qualités offensives, il a ainsi pu faire parler son aisance technique, à l’image de cette percussion dès les premiers instants (8e). Plus chahuté au retour des vestiaires.

OM – PAOK (2-1) : une victoire, des regrets et un but de DINGUE de PAYET