OM – Liverpool ce mercredi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

L’OM affronte Liverpool ce mercredi soir, le match va se jouer au stade Vélodrome pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. A quelle heure et comment voir ce match ?

Avec 9 points en 6 matches de Ligue des Champions, l’OM a toutes ses chances pour sortir de la poule. L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera le club anglais dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle et surtout une quatrième victoire !

A lire aussi : Mercato OM : Accord pour la première recrue hivernale !

OM – Liverpool : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Liverpool aura lieu mercredi 21 janvier 2026 à 21h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Canal+

Comment voir OM – Liverpool en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur myCANAL en profitant de l’expérience originale de CANAL+.

Pour Parier sur le match OM – Liverpool rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.