OM – Liverpool : Coup dur pour De Zerbi !

En bonne position pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, l’ Olympique de Marseille s’apprête à disputer un rendez-vous capital ce mercredi soir (21h) face à Liverpool, à l’Orange Vélodrome. À la veille de ce choc européen, Roberto De Zerbi a communiqué le groupe retenu, marqué par plusieurs absences notables.

Emerson Palmieri, l’absence surprise !

À quelques heures de l’avant-dernier match de phase de ligue, l’OM a officialisé la liste des joueurs convoqués pour affronter Liverpool. Sans surprise, Nayef Aguerd ne figure pas dans le groupe, l’international marocain étant laissé au repos après la fin de la CAN 2025. Une absence anticipée et intégrée par le staff marseillais.

En revanche, l’absence d’Emerson Palmieri constitue la principale surprise de cette annonce. Le latéral n’apparaît pas dans le groupe communiqué, sans précision officielle sur la nature de son indisponibilité à ce stade. Un forfait de dernière minute qui pourrait peser dans les options défensives de Roberto De Zerbi pour ce rendez-vous européen majeur.

Pavard de retour, un renfort attendu

Autre information importante : le retour de Benjamin Pavard, absent lors de la rencontre précédente face à Angers. Le défenseur figure bien dans le groupe et offre une solution supplémentaire dans une ligne défensive appelée à être fortement sollicitée face à l’intensité de Liverpool.

Voici le groupe de l’OM convoqué pour ce match de Ligue des Champions : De Lange, Rulli, Van Neck – Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Mmadi, Paixao, Traoré.