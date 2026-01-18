OM – Liverpool : Ekitike (ex PSG) envoie un message aux supporters marseillais

À trois jours du très attendu OM – Liverpool au stade Vélodrome en Ligue des champions, Hugo Ekitike a livré une déclaration remarquée qui n’est pas passée inaperçue côté marseillais. L’attaquant français a affiché son enthousiasme à l’idée de disputer cette rencontre dans une enceinte qu’il admire depuis longtemps.

Dans des propos relayés avant ce rendez-vous européen majeur, Ekitike n’a pas caché son excitation.

« L’OM ? Je suis excité de jouer ce match. Marseille, c’est un club que je regarde depuis petit… avec Paris. J’adore le Vélodrome. »

L’ancien international Espoirs a insisté sur l’atmosphère unique du stade marseillais, réputé dans toute l’Europe pour la ferveur de son public.

« C’est un magnifique stade avec des supporters de fou. »

Attendu dans un contexte forcément électrique, Hugo Ekitike a également tenu à désamorcer toute idée de tension ou d’animosité avec le public olympien, malgré l’enjeu et le prestige de l’affiche.

« Je pense qu’ils vont bien m’accueillir. Je n’ai aucune haine. J’ai toujours aimé Marseille. »

Cette sortie intervient alors que le Vélodrome s’apprête à vibrer pour l’un des plus grands rendez-vous de la saison, face à un Liverpool habitué aux joutes européennes. Côté OM, cette réception est scrutée comme un test majeur, tant sur le plan sportif que symbolique, dans une compétition où chaque détail compte.