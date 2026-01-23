OM – Liverpool : le gros coup de gueule de Di Meco

Au lendemain de la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face à Liverpool (0-3) en Ligue des champions, Éric Di Meco n’a pas caché sa colère. Présent au stade Vélodrome mercredi soir puis au micro de RMC dans le Super Moscato Show, l’ancien défenseur marseillais a vivement critiqué l’attitude des joueurs de Roberto De Zerbi, jugés trop timorés dans un contexte pourtant favorable. Si l’OM reste encore en course pour la qualification, le consultant estime que les Marseillais sont clairement passés à côté de l’événement.

« Il y en a qui ne sont pas passés à côté de l’événement, ce sont les supporters. Eux, ils sont niveau Ligue des champions, directement 8e de finale ! […] Les gars, vous jouez à la maison. Tu ne peux pas être éliminé si tu perds. Le stade c’est la folie. »

Pour l’ancien défenseur de l’OM Éric Di Meco, l’ambiance exceptionnelle du Vélodrome aurait dû pousser les joueurs à prendre davantage d’initiatives face à Liverpool. Au lieu de cela, il déplore une équipe figée, incapable de mettre du rythme et de bousculer un adversaire pourtant prenable dans certaines phases du match. L’ancien arrière gauche a ensuite ciblé l’animation défensive et le manque de réaction collective sur le terrain.

