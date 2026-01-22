OM – Liverpool : Pour Samir Nasri, il fallait faire autrement… mais “pas de regrets à avoir”

Après la lourde défaite de l’ Olympique de Marseille contre Liverpool (0-3) en Ligue des champions, Samir Nasri, consultant pour Canal+, a livré une analyse sans concession du plan de jeu de Roberto De Zerbi, estimant que l’entraîneur marseillais s’était fondamentalement trompé dans ses choix tactiques.

Nasri tacle la stratégie de De Zerbi

Sur le plateau du Canal Champions Club, l’ancien milieu offensif et ex-joueur de l’OM a estimé que l’équipe phocéenne avait été trop prévisible et trop fidèle à ses principes, ce qui a permis à un adversaire d’un calibre supérieur comme Liverpool de s’imposer facilement. Selon Nasri, l’OM aurait dû modifier profondément sa manière d’attaquer, notamment en créant davantage de désordre devant, en s’appuyant sur des longs ballons et en se positionnant plus haut pour récupérer le ballon, au lieu d’essayer de construire patiemment depuis l’arrière avec une longue série de passes sous pression.

Cette critique, prononcée dans l’immédiat après-match, souligne que le plan de jeu appliqué n’a pas réussi à déstabiliser un bloc défensif compact des Reds, parfaitement organisé et féroce dans ses duels. Sur la soirée, le collectif anglais a surclassé les Marseillais sur les plans tactique et physique, imposant une domination nette.

« Il aurait fallu changer sa façon de jouer. S’il voulait mettre en difficulté Liverpool, il aurait fallu créer du désordre devant, mettre des longs ballons, gagner les seconds ballons, être plus haut à la récupération. En essayant de construire de derrière en faisant 27 passes pour mettre en difficulté cette équipe… Liverpool avait un bloc compact, a très bien défendu. Ce soir les Marseillais n’ont pas de regrets à avoir, Liverpool a été largement au-dessus. »

Une défaite lourde de conséquences

Le revers 0-3 subi par l’OM au Stade Vélodrome constitue un coup dur pour la campagne européenne du club phocéen. Liverpool s’est imposé grâce à des réalisations de Dominik Szoboszlai, un but contre son camp de Gerónimo Rulli et une finition de Cody Gakpo, confirmant ainsi sa maîtrise collective et son efficacité dans les temps forts.

Cet échec de l’équipe de Roberto De Zerbi pose des questions tactiques immédiates : comment réagir face à des équipes solides en phase de groupes et comment adapter le style de jeu pour ne pas être dominé dès l’entame des rencontres européennes ? Les suppor­teurs marseillais attendent une réaction rapide, notamment en vue du dernier match de poules qui s’annonce déterminant pour l’accession aux barrages.