Liverpool retrouve progressivement son niveau, une mauvaise nouvelle pour l’OM !

Portés par le premier but de Florian Wirtz et l’impact grandissant d’Hugo Ekitike, les Reds montrent des signes clairs de progression à l’approche de leur confrontation européenne contre Marseille.

Après un début de saison marqué par des performances irrégulières, Liverpool semble enfin retrouver une dynamique plus positive. Les derniers matchs des Reds témoignent d’une montée en puissance progressive, aussi bien sur le plan collectif qu’individuel. Le symbole le plus fort de ce renouveau est venu avec le premier but de Florian Wirtz sous le maillot de Liverpool, inscrit après un excellent travail d’Hugo Ekitike. Une action qui illustre parfaitement l’amélioration du jeu offensif anglais.

Arrivé comme l’une des recrues majeures de l’été, Florian Wirtz avait connu des débuts plus discrets que prévu. Malgré une activité constante et une influence réelle dans le jeu, l’international allemand tardait à se montrer décisif. Ce premier but apparaît donc comme un déclic important, à la fois pour le joueur et pour son équipe, qui gagne en confiance à l’approche des prochaines échéances majeures.



Des signaux positifs avant d’affronter l’OM

Au-delà du simple but, c’est l’attitude générale de Liverpool qui interpelle. L’équipe montre davantage de maîtrise, une meilleure gestion des temps forts et une solidarité retrouvée dans les moments plus délicats. L’association entre Wirtz et Ekitike prend forme, avec un jeu plus fluide et des connexions offensives plus tranchantes. Cette progression collective permet aux Reds de retrouver un visage plus proche de leur standing.

Ryan Gravenberch ❤️ Diogo Jota pic.twitter.com/0bjjMvbGXR — Premier League (@premierleague) December 27, 2025

Ce regain de forme intervient à un moment clé, puisque Liverpool se projette déjà vers son affrontement face à l’OM prévu fin janvier. Pour le club marseillais, l’analyse de cette montée en puissance est essentielle. Les Anglais semblent retrouver confiance, efficacité et automatisme, portés par des joueurs capables de faire la différence individuellement.

Sans être encore à leur apogée, les Reds montrent qu’ils avancent dans le bon sens. La confiance retrouvée de Florian Wirtz, l’apport d’Hugo Ekitike et une structure collective plus solide pourraient faire de Liverpool un adversaire redoutable pour l’Olympique de Marseille. À quelques semaines du choc européen, Liverpool monte en régime, et l’OM devra s’attendre à affronter une équipe en pleine progression.