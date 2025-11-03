OM – Lizarazu : “À Marseille, c’est quand ça va bien que cela va mal”

Invité ce dimanche matin sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a livré son analyse sur la période d’irrégularité que traverse actuellement l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien international français, cette mauvaise passe s’inscrit dans la logique d’un club en reconstruction, marqué par un effectif largement renouvelé et un style de jeu exigeant.

A lire aussi : Mercato : Pisté par l’OM, puis annoncé à Lyon… retournement de situation pour Endrick ?

« Ce n’est pas simple d’expliquer cette mauvaise passe de l’OM comme ce n’était pas si simple d’expliquer leur bonne série. C’est un club qui a énormément renouvelé son effectif. »

Selon Lizarazu, cette inconstance fait partie de l’identité même de l’OM, où l’euphorie peut rapidement se transformer en excès.

« À Marseille, j’ai l’impression que c’est quand ça va bien que cela va mal. Il y a toujours beaucoup d’euphorie après des victoires. »

Le consultant de TF1 a également souligné la dimension émotionnelle du travail de Roberto De Zerbi, à la fois dans son approche tactique et dans sa gestion humaine.

« Le jeu de De Zerbi est très énergivore et c’est aussi le cas de son management qui est beaucoup sur l’émotion. »

S’il reconnaît que les Olympiens ont montré un « petit coup de mou » ces dernières semaines, Lizarazu préfère relativiser, rappelant que la saison précédente avait connu les mêmes fluctuations avant une belle issue :

« On avait l’impression qu’ils avaient un petit coup de mou, mais l’an dernier aussi ce n’était pas régulier, il y a eu aussi des vagues, mais au final ils terminent deuxièmes. »

L’ancien latéral des Bleus conclut néanmoins sur une note rassurante, soulignant l’importance du succès obtenu à Auxerre samedi soir :

« Il n’y a pas d’inquiétude à avoir pour eux, mais c’est bien qu’ils s’imposent, même si c’était un match poussif. »

Pour Lizarazu, l’OM doit désormais retrouver de la constance sans céder aux excès d’émotion — un défi aussi mental que tactique pour le groupe de De Zerbi.