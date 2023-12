OM : Lodi a trouvé son poste !

Ce mercredi soir, l’OM a réalisé un très bon coup en s’imposant 3-0 face à Lyon en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Renan Lodi lors de ce match.

Gennaro Gattuso avait décidé d’aligner un onze en 5-3-2 suite aux absences de Kondogbia, Rongier, Ndiaye et Correa. Le système de jeu a été parfaitement efficace face à une équipe lyonnaise en grande difficulté. Le duo Vitinha / Aubameyang a été efficace, les latéraux Lodi et Murillo ont été bien plus à leur avantage dans des rôles de pistons. Aubameyang a parfaitement servi Vitinha pour l’ouverture du score, suite à une belle ouverture d’Harit. L’attaquant gabonais a ensuite effacé un Mata bien naïf côté gauche pour adresser un centre parfait au second poteau pour Murillo. 2-0 à la mi-temps, et après une domination de l’OL quelques minutes en début de seconde, deux gros contres marseillais, et sur le second, Vitinha se relève et sert parfaitement Aubam, qui marque le 3-0 ! L’OM pensait même marqué le but du 4-0 par Vitinha, mais l’arbitre a finalement refusé via la VAR pour une main de Gigot alors que le ralenti montre une main de O’Brien. L’OM a parfaitement géré ce match et s’offre une victoire importante pour enfin lancer sa saison.

A lire : La LFP tape (ENCORE) très très fort contre l’OM !

A lire : OM – OM – LYON (3-0) : énorme craquage des supporters en folie ! Chanson sur AULAS, AUBAMEYANG ENCENSÉ !(FANCAM)

La note de Renan Lodi : 7/10

Son appréciation

Lodi a trouvé son poste !

Si le passage en 3-5-2 a fait du bien au duo d’attaque Vitinha / Aubameyang, les latéraux ont été bien plus performants dans un rôle de piston. Lodi, en difficulté depuis plusieurs semaines, a retrouvé de l’allant offensif avec plus de liberté dans son couloir gauche. Agressif à la récupération du ballon, il a été à l’aise balle au pied. L’international brésilien a un profil bien plus adapté à une défense à 5 !

Les notes des médias